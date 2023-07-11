旅韓大熊貓愛寶順利產孖胎　韓飼養員：都是像家人一樣的寶貝

韓國時間7月7日，中國大熊貓保護研究中心旅居韓國愛寶樂園的雌性大熊貓華妮（韓國呼名：愛寶）順利誕下一對雌性雙胞胎幼崽。據悉，這是今年首對在海外出生的大熊貓幼崽，亦是在韓國誕生的首對大熊貓雙胞胎。



2016年3月，旅韓大熊貓「愛寶」和「樂寶」抵達韓國，入住三星愛寶樂園。2020年，誕下大熊貓「福寶」。韓國時間7月7日凌晨4時52分和6時39分，愛寶成功誕下一對雌性雙胞胎幼崽，一隻體重180克，一隻體重140克，目前母女平安，狀況良好。

據介紹，此前2月中旬，愛寶出現發情迹象，6月初出現妊娠反應。為保障愛寶順利生產，熊貓中心隨即派專家赴韓，進行生產前後飼養管理及育幼等方面工作進行現場指導。愛寶生產後，中韓雙方專家團隊將繼續緊密合作，根據母幼實際情況，調整產後飼養管理方案，持續監測幼崽生長發育情況，做好人工育幼，為熊貓寶寶健康成長提供最好保障。

「熊貓爺爺」姜哲遠：牠們是像家人一樣的寶貝

韓國熊貓飼養員姜哲遠被網民們親切稱作「熊貓爺爺」。2016年，愛寶和樂寶來到韓國以後，姜哲遠和同事無微不至地照顧這一對「熊貓兒女」，並在2020年7月迎來孫女福寶。

在愛寶進入待產期後，姜哲遠和其他熊貓館的工作人員也進入「備戰狀態」，輪流陪伴在愛寶身邊，隨時監測、記錄情況，提供最及時的護理和照顧。

提及熊貓寶寶的名字，姜哲遠表示：「我們的寶家族真的有家人的感覺。 首先愛寶、樂寶、福寶的名字都是有含義的，就像名字的意思一樣，是可愛、又給我帶來快樂的寶物，可愛的寶物，還有幸福的寶物。 對我來說，就像名字一樣，牠們是像家人一樣的寶貝。」

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同時，姜哲遠對中國朋友們對大熊貓福寶一家的喜愛表示感謝：「沒想到中國的年輕人會給我們這麼多關愛，非常感謝也非常珍惜大家給我們的關注。 我能做的事情其實就是像現在這樣，讓福寶繼續茁壯成長。」

中國駐韓國大使館介紹稱，多年來，愛寶樂園高度重視大熊貓養育管理工作，為大熊貓在韓國健康茁壯成長作出積極努力。憨態可掬的大熊貓一家得到了廣大韓國民眾的喜愛，成為了促進中韓民間交流的最「萌」友好使者。

中國駐韓國大使館同時表示，感謝韓國民眾對旅韓大熊貓一家的呵護與喜愛，衷心祝願新誕生的兩只熊貓寶寶健康成長，早日同公眾見面，為大家帶來更多歡樂，為增進中韓友誼繼續註入新的正能量。

網民點睇：

希望這倆姐妹別像福寶一樣淘氣，不然優雅的愛女士又要變成暴躁老媽了



恭喜福豬豬當姐姐了，愛女士辛苦了



這下好了，倆爺爺一人抱一個，不用搶了



熊貓寶寶們在笑哎，歡迎來到這個世界

