杭州19歲男高溫天猛灌冰可樂誘發胃穿孔險送命　醫揭另一深層原因

夏日來臨，不少冰鎮飲品受歡迎。近日，杭州一19歲男青年卻在高溫天一口氣灌下半瓶冰可樂後，瞬間腹痛難忍到嘔吐打滾，送院後確診胃穿孔，險些送命。



據內媒《澎湃新聞》報道，19歲的小陳（化名）在杭州打工，幾天前的下午，他做了半天工，覺得又熱又渴，便買了一瓶冰可樂，一口氣灌下半瓶，感到腹部灼燒刺激、疼痛難忍，回家休息後更是痛到嘔吐打滾，隨後被送入醫院急診。

經醫生診斷，小陳被確診為胃穿孔，胃中大量食物殘渣、胃液等已經從胃部穿孔處溢出，刺激腹腔引起了劇烈疼痛。腹腔內產生大量膿液，誘發感染。經過一系列治療手術後，小陳恢復健康。

杭州19歲男高溫天猛灌冰可樂誘發胃穿孔險送命。（示意圖）

為何冰可樂會誘發胃穿孔？醫生表示，小陳平日就有飲食不良習慣，吃飯不規律，又有胃潰瘍，平日經常一天只吃一頓飯，還喜歡吃檳榔、辣條等食物。在冰可樂的刺激下，原本脆弱的腸胃發生胃穿孔，如果不及時處理，會危及生命。

醫生提醒，在炎熱夏季，胃穿孔一般好發於嗜酒中年人，但近年逐步年輕化，患者大多存在長期飲食不規律情況。有胃腸道疾病患者更需合理飲食，避免過冷及刺激性食物，如發生腹部疼痛要及時就診，以免延誤病情。