大學生UNIQLO兼職吐槽「時薪16元還要打掃衛生」惹議　門店回應

綜合鳳凰網等媒體報道，近日，內地有大學生在UNIQLO兼職時因不滿薪資待遇發文吐槽，指時薪只有16元（人民幣，下同）還要打掃衛生，引發熱議。門店對此逐條回復，指企業有規章流程，能否接受看個人。



該用戶小K（化名）在吐槽中表示，UNIQLO兼職時薪16元/小時，薪資少還要負責打掃，工作內容和全職店員相同。她指，打掃時沒有空調，需擦鏡子、打掃通風口、乾濕拖地等，「外面鐘點工一個小時也要一兩百， 大學生就活該一小時16元給你打掃衛生？」

大學生UNIQLO兼職吐槽「時薪16元還要打掃衛生」惹議。（示意圖）

小K表示，UNIQLO的規矩特別多，出入都要說「打擾了」，每天需要寫note，「每天兼職已經很累了，還要寫note這個作業，寫你一天營業額，暢銷的東西以及你今天的目標之類的！」，還需要寫感謝卡，吃飯也不規律，「在這里永遠別想準點吃飯！喝口水都得和當班代行說一聲，讓他安排人替你一下才可以」。

小K指，在UNIQLO工作一整天都需要站著，除了休息時間可以坐，一天有1.5小時休息時間，「我第一天上班就排了12小時」，並且時常需要加班，唯一能想到的好處只有員工優惠7折，她指自己兼職工作一周就已辭職，並奉勸想去工作的人「快跑」。

大學生UNIQLO兼職吐槽「時薪16元還要打掃衛生」惹議。（資料圖片）

對此，UNIQLO涉事門店逐一回應表示，企業有規章流程，能否接受看個人，加班和衛生都需要做，是輪流，大家都一樣。感謝卡等用於維持同事間的良好關係，是作為外企的企業文化。不同城市的薪資水平有所不同，加班也有加班費。

事件引發網民討論。有網民認為UNIQLO做法並無不妥：

@扑騰話最標腫的正經金融民工：讓你去造光刻機你會嗎？

@綴網勞蛛111：大學本科15時薪都乾過，其實吧看不上可以不去。

@Cong_AH： 16薪不錯了，我當年一天50累死累活的。

@胡說廚房的咖哩佬：大學生不應該掃地嗎？

@老羊人小劉子：對於兼職來說，日薪能有130已經不錯了。

@牙噶米：現在滿地的大學生，也沒啥優越感了吧，外資的考勤結算還算規範的，不喜歡可以找舒服的兼職，沒經歷社會的毒打太理想化職場了吧。



亦有網民支持當事人，認為並不合理：

@蘇恩媛：為什麼評論區一致都是認為大學生是因為覺得錢少而不是認為一樣的勞動力為什麼就因為身份的不同就得不到應有的待遇

@ 很煩的咕咕魚：那麼多人把不合理的時薪看為你不干有人幹，只能說雙休朝九晚五不調休不加班任重道遠…

@我只是吃個瓜謝謝：放眼望去好多韭菜，996和調休是你們應得的

@站高了看遠點：都些什麼人，真是活該被壓榨

