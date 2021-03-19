穿得上UNIQLO童裝就是辣妹？　「身材焦慮症」觸發劣質網紅BM風

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-03-19 10:03

去年夏天，「BM風」（Brandy Melville風）火紅！走在內地街頭、地鐵，時不時都能見到穿緊身短上衣、包臀格紋裙的女孩，風格也像是統一的複製貼上一般，沒錯了，那就是「BM風女孩」。而今年的新風潮，也和BM風脫不了關係，那就是——成人去UNIQLO（優衣庫）試穿童裝（曬照片），美其名曰辣妹風。

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能穿得上童裝的就是辣妹？

現在的人都瘋了嗎？連孩子衣服都搶？這是什麼大無語事件？高170的成年女性，穿著110的兒童上衣，是怎樣一種畫面？她們或收起小腹、夾緊腋下，或挺起胸脯、勒緊褲腰帶，展示自己的曼妙身姿。

曼妙嗎？講真，辣和勒是有區別的。肩膀、領口、胸圍，明顯的不和尺寸。姐妹，你穿著真的不勒嗎？（點圖放大瀏覽）👇👇👇

末了，還不忘強行輸出一番「跟小朋友搶衣服穿」的好處：省錢、顯身材、又純又欲：「優衣庫童裝，誰穿誰辣妹」、「又純又欲的終極密碼」、「穿上小一號的衣服，竟有這種效果」……

好傢伙，別以為換了馬甲我就不認識你們了。這不還是去年夏天的BM風餘孽嗎？這些無腦博主，最後就是撐壞衣服、佔試衣間、宣揚身材焦慮……主要就是想造個勢搞事罷了。（點圖看看媒體及網民反應）👇👇👇

這是一種對女性身材的羞辱

看看這標題黨：「還在搶bm的衣服嗎？不如去買優衣庫聯名童裝！才59一件，又甜又欲就很絕！」我想說「辣妹風」女孩也太窮了吧！其實真的不至於啊！

這種焦慮正不斷地綁架年輕女孩們，從2020年流行的BM風，到今年的UNIQLO優衣庫童裝辣妹，不知道明年會以一種怎樣的方式去呈現，衣服也不再是衣服，成為了一種向他人證明的符號。

這種畸形審美與標準被放大之後，會進一步觸發女孩們對於審美的焦慮，讓自己更無所適從。

BM為何在中國爭議不斷？「均碼」背後的意義（點圖了解更多）👇👇👇

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是誰定義了美的標準？

在《聽見她說》第一集裡，女主發出了靈魂提問：一定得是巴掌臉嗎？一定得是筷子腿嗎？一定得高嗎？一定得瘦嗎？一定得白嗎？（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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