瀋陽地鐵長者怒斥坐優先座年輕人　一度推搡對方要求「滾過去」

關於公共交通工具中優先座（內地稱「愛心座椅」、台灣稱「博愛座」）的爭議一直不斷。近日，遼寧瀋陽一名長者在地鐵中怒斥坐在優先座的年輕男子，並一度推搡及大罵對方是「臭無賴」。對此，瀋陽地鐵方面表示，不建議年輕乘客坐在該座位，而至於是否讓座就取決於乘客個人素質。



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周二（11日），瀋陽地鐵2號線岐山路站，一名白髮長者上車後被熱心乘客讓座，不過他卻怒斥坐在旁邊優先座的年輕男子，並產生肢體衝突。

網傳影片顯示，身着紅色短袖的長者大聲呵斥一旁的年輕男子，「這是老年座，你憑什麼要坐？你還不給大伙讓座，你趕快滾那邊去。這就不是你坐的，認識字嗎？你戴着眼鏡裝文明，你不服嗎？」。

更指「這是法律規定，你是純純的臭無賴。上上法治課吧年輕人，這是法治社會。」年輕男子就反駁一句，「你別叫了。」。長者則愈發激動地說，「那你報警啊。」，更直接用手推搡年輕男子讓其「滾過去。」，還質問道，「教育你你還不服？」

針對這一幕，有網民表示，「道德綁架。」、「這老頭怎麼判斷人家不是病人呢？」、「不遵守規則的老頭還口口聲聲法律規定。」、「別人給他讓的不就是愛心座嘛，難道一個還不夠？」、「作為老人，有人給你讓座就行了，又何必去罵人呢？車上人少的時候，愛心坐讓年輕人坐一坐又何妨？」、「哪條法律規定愛心專座不能坐了，讓座了不就行了嗎？」。不過也有網民認為，「坐愛心專座還不讓座那就做好被人噴的準備，被罵也不佔理。」

對此，瀋陽地鐵工作人員表示，考慮到老弱病殘孕才設置愛心座椅，所以並不建議年輕乘客坐，而至於是否讓座就取決於乘客個人素質。