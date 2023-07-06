露肩女地鐵被男童狂摸屁股　男童爸竟這樣回：妳屁股太香我也想摸

撰文：ETtoday
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廣東省廣州市一名女子日前乘坐地鐵時，遭到一名男童多次摸屁股騷擾，氣得她立刻向旁邊的男童爸爸告狀。

不料對方不但沒有責罵男童，反而還嘲諷她「你的屁股太香了，我也想摸一下了」。

遭摸多次向前站繼續「追摸」　向其父投訴竟被辱罵（點擊放大瀏覽）：

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根據大陸《中國網》報道，曝光的影片可以看見，女乘客向男童爸爸告狀，聲稱遭到男童多次摸屁股騷擾。

不料男童爸爸反罵她混蛋，甚至揶揄她「還性騷擾，你懂的真多啊」、「你的屁股太香了，我也想摸一下」。

男童爸爸解釋，兒子推女乘客的屁股，只想讓女乘客往前走，怎麼碰一下就變成性騷擾了。女乘客則反駁，男童第一次推她，她就已經往前走了，但男童後來又摸了她幾次。

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雙方各說各話互不相讓，直到其他乘客介入勸「在小孩面前不要吵了」，雙方才停止爭執。

針對此事件，廣州地鐵表示，目前暫時沒有接到相關投訴，呼籲民眾如果遇到類似情況，可以立刻通知地鐵工作人員或報警處理。

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