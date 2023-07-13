慳錢不開冷氣　30歲母還將風扇讓給孩子　自己患熱射病慘被熱死

內地多地高溫天氣持續，浙江醫院三墩院區近日接診多名中暑患者。值得一提的是，一名30多歲母親，因高溫下不捨得開冷氣機，還將家中唯一電風扇讓給孩子，導致自己患上熱射病身亡。



浙江一名30多歲母親，因高溫下不捨得開冷氣機，還將家中唯一電風扇讓給孩子，導致自己患上熱射病身亡。（示意圖片）

綜合內媒報道，杭州連續多日遭遇近40℃高溫侵襲，一名30多歲的全職母親，因家中經濟條件不好而節省電費開支，與孩子兩人在家時不開冷氣機，還將家中唯一的電風扇讓給孩子吹。

這亦直接導致她患上熱射病昏迷，直至她的老公夜晚收工回家才發現異常，隨後緊急送院搶救，惟已陷入深度昏迷，醫生竭盡全力仍無力回天。被問及為何未有及時送院時，她的老公還說，「平時她不怕熱。」

圖為去年廣州有速遞員患熱射病昏迷逾月。（網上圖片）

事件引發網民關注：

「她不怕熱不是她不熱。」

「這點破電費比人命重要嗎？」

「嫌空調費電不能多加一個風扇嗎，不知道說啥。」

「她的孩子以後都會背負着因為媽媽把風扇讓給自己然後熱死的擔子。」

「有些女性就是這樣被教化：老公孩子優先，輪到她自己，就是不熱/冷/餓…」

「有時候還是要想通一點，夏天就2個月，算它一個月1千塊的電費，2個月才2千。總比熱出病來好吧。」

「我懷疑我是不是穿越了，這是2023年嗎？你說吹不起空調我還可以理解，電風扇也吹不起？再不濟你自己拿個扇子扇扇唄​。」



圖為假日期間杭州西湖的人流。（視覺中國）

據介紹，熱射病即重度中暑，如搶救不及時死亡率非常高，但熱射病通常不是突然發生的。出現先兆中暑、輕度中暑一定要及時加以干預，否則症狀將持續加重，如發展至熱射病甚至可能導致死亡。

先兆中暑主要表現為頭暈、乏力、大汗、口渴、注意力不集中；輕度中暑即先兆中暑後體溫升高、出現發熱，但沒有意識轉變；而輕度中暑如不加干預，會引發中、重度中暑，體溫將持續升高，可達40-42℃的高熱，並伴有四肢抽搐、意識障礙；最嚴重的中暑即熱射病，通常合併多臟器功能衰竭，住院病死率為14%-65%，急症室患者病死率大於60%。