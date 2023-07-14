女子與男友親熱耳膜慘被吸裂　網民諷：他的愛振聾發聵

情侶表達愛意的方式不正確，或會對另一半造成人身傷害。廣東惠州一名女子與男友親熱時，耳膜竟慘遭對方吸裂。事件隨即引發廣泛關注，有網民更直呼噁心，「他是想吸出一口耳屎嗎？」



當事女子介紹指，與男友親熱時，對方親吻耳朵並用力一吸，自己當即聽到「啵」的一聲後，左耳就失去聽覺，到醫院檢查後才發現耳膜竟出現破裂，「我真的很無語！」

惠州市第一人民醫院耳鼻喉科醫生表示，當外界大氣壓力驟然變化，如近距離的炮彈、炸彈、爆竹等巨大響聲和氣浪，都容易將耳膜震破。甚至坐飛機、潛水、用力擤鼻涕時，都有可能使得中耳氣壓急劇變化而引發穿孔。而創傷性鼓膜，保持耳道幹燥，一部分人是可以自行修復的。

據悉，外傷原因造成耳膜破裂的比率愈來愈高，耳膜受損容易引發聽力障礙，甚至因兩側耳溫不平衡、天氣變化等因素出現頭暈症狀。耳膜破裂若經過2至3個月仍未癒合，則需要到醫院修復，以免造成感染。

情侶親熱時互整「咖喱雞」（內地俗稱「種草莓」）的行為亦具一定危險性。（示意圖片/視覺中國）

網民點睇：

「這算情傷嗎？」

「吻出人命的都有。」

「他的愛振聾發聵。」

「這男的是吸塵器轉生的？」

「她倆還在一起麼，分沒分手。」

「沒嘬出耳屎居然嘬裂了耳膜？」

「再用用力會不會就能吃到腦花了。」

「讓你親耳垂沒讓你嗦耳道啊。」

「有這吸力，不去抽馬桶屬實浪費了。」



除此之外，值得注意的是，情侶親熱時互整「咖喱雞」（內地俗稱「種草莓」）的行為亦具一定危險性，甚至有報道稱有人因此喪命。「咖喱雞」是由於外力吮吸，導致頸部毛細血管破裂，血液溢出後所導致，醫學上稱為機械性紫癜。

這一過程中，極易擠壓到被親吻者的頸動脈竇。據了解，頸動脈竇處於頸部兩側，與喉結部位平行，頸動脈竇綜合症是由於頸動脈竇的壓力感受器過於敏感，受到外界刺激後，可能導致心率下降、血壓下降甚至心臟驟停。