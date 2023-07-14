廣州地鐵月台驚見「人肉座椅」 男生蹲地讓女生坐 網民：奴隸獸
撰文：ETtoday
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中國廣州地鐵站近日出現辛酸一幕，一對男女在月台排隊等電車，但女子疑似因腳痠又無處可坐，竟將身旁的男子當作「人肉座椅」，直接坐在對方背上並與身旁友人開心暢聊。畫面在網絡曝光後，引發熱烈討論。
這位蹲下來的男生，與坐在上方女生的笑容，成形了一個強烈對比！（按圖解）
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一名網民近日在LIHKG討論區上載照片，只見在中國廣東省廣州地鐵站內，一名男子正低着頭蹲在月台地上，一動也不動，不知是在休息還是在沉思，而他的背上則安穩地坐着一名女子，且女子臉上掛滿笑容，看似正愜意地與身旁友人暢聊，畫面形成強烈對比。
畫面曝光後，馬上引發不少網民關注，紛紛感嘆：
．「這才是女王大人」
．「就怕是在當別人女友的座椅了」
．「搭個地鐵怎麼也有奴隸獸」
．「這樣的男子他爸該氣死了吧」
．「哈哈，男孩子的父母看見不知做何感想」
．「這個男人不是缺愛，是缺女人」
．「男生寵愛女朋友也要有一定的底線」
．「男人之恥」
不過，也有網民認為：
．「你不是沸羊羊，怎知道沸羊羊不快樂呢？」
．「也許這也是一種依靠，男女都累了，互相休息」
．「男友看起來很享受」
．「看着各位這麼激動，都不知道這些人蹲着會不會有人願意坐」
．「這在我們業界是種獎勵」
．「我也願意啊」
．「遇上這樣的好男人，就果斷嫁了吧」
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