持續高溫天氣影響　鄱陽湖水面面積13天縮水逾四分一

受持續高溫天氣影響，位於江西九江的中國最大淡水湖鄱陽湖水位持續走低，水面面積13天縮水超四分之一。值得一提的是，去年其也因乾旱，令湖底裸露變成「大草原」，千年石島落星墩更現真身。



報道指，截至周六（15日）上午9時，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位降至13.08米，較多年都同期偏低5米多。在鄱陽湖餘幹縣康山段，由於水位持續走低，航道變窄，湖面露出灘塗和綠草。

據水文部門消息，受持續晴熱高溫天氣、上游來水減少等多重因素影響，鄱陽湖水位在6月30日漲至15.18米後，就以每天10至20厘米的速度回落，水面面積、容積大幅縮減。7月2日8時至周六8時，湖區水面面積從2590平方公里縮至1850平方公里，容積從75.9億立方米降至42.3億立方米。目前，鄱陽湖沿湖地區積極開展蓄水、保水、節水等工作。

公開資料顯示，鄱陽湖是中國最大淡水湖，被譽為「長江雙腎」之一，也是國際重要濕地和候鳥棲息地，擁有江豚、白鶴等多種珍稀野生動物。過往其就屢因乾旱而受到外界關注，去年曾出現40天縮水69%、「由湖變河」的情形。

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去年8月報道指，受持續高溫天氣影響，鄱陽湖水位大幅下降，裸露的湖底變成大片「草原」，草長得十分茂盛、有20—30cm高。不少遊客還慕名而來，在此散步、踩單車、騎電單車。此外，隨著水位下降，處於鄱陽湖中的千年石島「落星墩」亦已完全露出。而當月19日，鄱陽湖進入低枯水期，星子站水位跌破10米低枯水位，且僅錄得9.87米，成為自1951年有記錄以來的最早進入低枯水期的年份。