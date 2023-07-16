主編叢書曾現「露骨」民歌　網民籲曹文軒作品剔出書單　官方回應

去年中旬，包括人民教育出版社出版的小學數學教科書在內，多本內地教科書、兒童繪本被指存在相關或更為嚴重的問題。曾獲被譽為「諾貝爾兒童文學獎」的安徒生獎的中國當代作家曹文軒，其參與主編的《七色花》、《大語文》等課外讀物亦出現爭議內容，被指收錄「露骨」民歌、出現女孩吃「罌粟籽」麵包情節。

近日，內地有網民呼籲將曹文軒作品剔除出浙江杭州市「品味書香、誦讀經典」讀書節書單，惟杭州市教育局周四（13日）回應指，兩間出版社認為曹文軒入選書單的作品《蘇武牧羊》和《石榴船》內容導向正確，適合小學生閱讀需求。



7月5日，有網民在浙江省政府網站「浙江省民呼我為統一平台」留言，表示杭州學生開始放暑假之際，教育局主辦了杭州市第十九屆「品味書香，誦讀經典」讀書徵文活動，惟其中小學階段40部經典書籍的推薦名單中，卻出現兩部作者為曹文軒的書籍。由於去年「毒教材」事件引發關注，因此該網民希望主管部門徹查此事，把曹的作品剔除出推薦書目。

網民在中小學階段40部經典書籍的推薦名單中，發現兩部作者為曹文軒的書籍，遂要求把作品剔除。（杭州市教育局網站）

對此，杭州市教育局回應指，相關職能處室人員已多次聯繫反映人，進行溝通，獲對方表示了解。據介紹，是次活動由杭州市新華書店承辦，並精選出150種圖書，邀請省內出版機構的業內資深編輯等專家進一步審定，再通過杭州市新華書店官方微信公眾號發布並向社會和中小學生收集意見建議，最終確定100種圖書列入今年「書香閱讀榜」推薦書目（非必讀書目）。其中，天天出版社和江蘇鳳凰少兒出版社對《蘇武牧羊》和《石榴船》的出版作出說明，認為兩本書內容導向正確，適合小學生閱讀需求。

市教育局又表示，工作人員通過諮詢教研員等專家得知，曹文軒作品《孤獨之旅》被收錄在人教版初中語文教材中；曹也是人教版小學語文教材的主編之一。

去年中旬，人民教育出版社出版的小學數學教科書被指插畫中人物形象醜陋、歪曲審美一事持續發酵之際，曹文軒主編的《大語文》叢書《像鷹學會飛翔》分冊第36頁被指收錄了一則內容「露骨」、「含有性暗示」，不適宜兒童閱讀的民歌。報道指，涉事內容為汪曾祺創作的短篇小說《受戒》中的一段民歌歌詞，該小說發表於《北京文學》1980年第10期，描寫了小和尚明海與農家女小英子之間天真無邪的朦朧愛情，並曾獲《北京文學》評選的1980年度優秀短篇小說獎的「獲獎作品」獎，更在2018年9月入選中國改革開放四十周年最有影響力小說。而曹文軒將其節選編入《像鷹學會飛翔》分冊，該叢書的推薦閱讀年齡為8-15歲。

同樣捲入爭議的還有人教社出版的讀物《七色花》，這個由前蘇聯作家瓦·卡達耶夫於1940年創作的童話，被收錄在「快樂讀書吧·名著閱讀課程化叢書」，然而其內容中出現了「罌粟籽」表述，由於其在中國受到嚴格管制，不得在市場上銷售或用於加工其他調味品，因此被輿論認為不妥。當時人教社一名工作人員曾表示，罌粟籽是國外的一種調料，國內出版的外國文學經典著作中，直譯為「罌粟籽」的情況比較多。