現「露骨」民歌及「罌粟籽」表述　名作家曹文軒主編叢書捲入爭議

人民教育出版社出版的小學數學教科書被指插畫中人物形象醜陋、歪曲審美一事持續發酵，多本內地教科書、兒童繪本被指存在相關或更為嚴重的問題。近日，曾獲被譽為「諾貝爾兒童文學獎」的安徒生獎的中國當代作家曹文軒參與主編的《七色花》、《大語文》等課外讀物亦出現爭議內容，這些內容包括收錄「露骨」民歌、出現女孩吃「罌粟籽」麵包情節。相關出版機構已回應表示正在自查。



曹文軒為中國作家協會全國委員會委員、北京作協副主席、北京大學教授，是中國知名兒童文學家，因此消息一出再次引發輿論關注。

據了解，其主編的《大語文》叢書《像鷹學會飛翔》分冊第36頁收錄了一則民歌，可是內容被網民認為「露骨」，「含有性暗示」，不適宜兒童閱讀。不過也有網民認為叢書是針對高年級學生的課外讀物，並不是童書，而原文是經典文學作品，故不應斷章取義。

《大語文》出現爭議內容。 （封面新聞）

報道指，涉事內容為汪曾祺創作的短篇小說《受戒》中的一段民歌歌詞，該小說發表於《北京文學》1980年第10期，描寫了小和尚明海與農家女小英子之間天真無邪的朦朧愛情，並曾獲《北京文學》評選的1980年度優秀短篇小說獎的「獲獎作品」獎，更在2018年9月入選中國改革開放四十周年最有影響力小說。而曹文軒將其節選編入《像鷹學會飛翔》分冊，該叢書的推薦閱讀年齡為8-15歲。

周一（30日），涉事明天出版社總編室工作人員回應指，已關注《大語文》叢書中的爭議內容，正在自查。

同樣捲入爭議的還有人教社出版的讀物《七色花》，這個由前蘇聯作家瓦·卡達耶夫於1940年創作的童話，被收錄在「快樂讀書吧·名著閱讀課程化叢書」，然而其內容中出現了「罌粟籽」表述，由於其在中國受到嚴格管制，不得在市場上銷售或用於加工其他調味品，因此被輿論認為不妥。

人教社媒體宣傳部主任回應表示，已關注到爭議並正開會研判，一名工作人員則表示，罌粟籽是國外的一種調料，國內出版的外國文學經典著作中，直譯為「罌粟籽」的情況比較多。

據悉，涉事叢書中收錄的《七色花》一文由著名俄蘇文學譯者曹靖華翻譯，而電商平台書摘顯示，商務印書館小學語文推薦閱讀叢書中的《七色花》一文，同樣直譯作「罌粟籽」，不過吉林出版集團由星月翻譯的《七色花》則將罌粟籽改為「紅豆」，天津教育出版社的《七色花》則譯為「花籽兒」。

（封面圖：。來源：）