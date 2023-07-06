四川兒童被反鎖車內疑昏迷 父母竟阻止別人破窗救人：維修費很貴
撰文：中天新聞網
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四川一名孩子，2日被父母遺忘在車內，陷入昏睡。
正當路人決定砸窗時，孩子的父母卻出面阻止，表示「車窗玻璃很貴」。
直到一名男子看不下去，決定強行破窗，將小朋友順利救出。
男子寧承擔維修費用也要救人 反而父母事後竟這樣做（點擊放大瀏覽）：
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救人的男子表示，當時自己和幾位朋友在路邊攤吃燒烤，突然聽到有人說，旁邊停了一輛的士，車內有一名小孩被父母遺忘，已陷入昏睡一個小時，眾人搖晃車輛也沒能將他喚醒。
這時孩子的父母出現，他們解釋，因為車鑰匙也被忘在車上，如果破窗的話，要付一筆昂貴的維修車窗費用，所以他們想等專業的解鎖人員到場協助。
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因為擔心孩子的生命安危，男子決定強行破窗，並告訴孩子的父母，自己會負擔維修費用。
孩子被救出沒多久，就恢復意識了，不過事後該對父母找到男子，表達希望對方能將影片刪除，讓他感覺自己做好事反被責怪，相當心寒。
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