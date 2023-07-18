雲南女深夜街頭與陌生男口角竟遭一巴掌打飛！右耳膜穿窿或致失聰

雲南一名女子深夜走在路上時，突然被一名男子一巴掌打倒在地，造成她右耳耳鳴了近10小時，還有失聰的風險。



先別論起初誰是誰非，單是及後的一巴掌，已是不能接受！（按圖了解）

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該名女子報警後表示，當時自己走在路上，沒注意到後方有一輛電動車靠近，差點發生擦撞，這時車主便出言恐嚇「信不信我撞死你？」

女子被車主罵得莫名其妙，便回嘴道「你有病吧？」，沒想到此話一出惹怒車主，他原先已經又往前騎了3、4米，突然180度迴轉，騎回女子身邊，對着她搧了一巴掌。

從監視器畫面中可以看到，女子被一巴掌打倒在地，就醫檢查後，醫生判斷她的右手及左腳都有擦挫傷，右耳耳膜穿孔，可能導致失聰，目前警方正在追查男子身分。

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