內地男偷光佛寺功德箱捐款　被捕後透露「另類犯案理由」笑壞網民

大陸江西省日前發生了一起相當離奇的偷竊案件。



當地居民向警方報案稱，附近寺廟內的功德箱接連遭竊，並在經過警方的詳細追查後，發現嫌犯為一名葉姓男子。

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不過，葉男在被逮捕之後，卻謊稱自己不但沒有偷走香火錢，還有先詢問菩薩「能否借用」？直到對方「比OK」後才把錢拿走。

根據《極目新聞》等多家陸媒報道，這起事件發生於本月11日，江西省上饒市弋陽縣公安局接到民眾報案，稱當地的「雙岩寺」近期多次發生功德箱遭竊的事件。

警方接獲報案後，立刻派員趕赴現場進行調查，並在調閱監視器畫面後發現，一名葉姓男子經常前來雙岩寺「東摸西摸」，確認他就是偷走功德箱裏錢財的嫌犯。

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葉男在被警方逮捕後，除了堅決否認犯行外，還不斷向警方強調自己是「借錢」而非「偷錢」。

葉男表示，他在進入雙岩寺後，其實有先拜過神桌上的菩薩、告知神明自己一定會在日後還清欠款，並且看見菩薩向自己比出「OK手勢」後，才放心地把功德箱內的香火錢拿走。不過，警方聽完後仍依法處以行政拘留12日的罰則。

報道曝光後，立刻引來不少大陸網友留言討論，不少人便忍不住笑說，「菩薩比的手勢不是OK，是3年起跳」、「我想知道當地警方如何知道菩薩有沒有同意」、「菩薩明明是在說『3Q』（thank you）」、「這人夠機靈，罪名不成立，就放了吧」。

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