退房時按金也不要！3男生入住旅館3天　房間變成垃圾崗、家具全毁

長達2個月的暑假為旅遊旺季，各觀光景點擠滿遊客，大陸同樣迎來旅遊人潮，不少酒店一房難求。有3名男孩入住江蘇省宿遷市的某間旅館，離開時竟留下滿地垃圾，床單甚至還疑似有血漬，裝潢、家具無一倖免，短短3天就把房間變成大型垃圾山。業者開門見到慘狀，忍不住直呼：「這怎麼住得下去啊，天啊」，一時之間不知該從何處開始打掃。



負責打掃的看到這狀況，也真的很難不崩潰：（按圖了解）

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根據陸媒《星視頻》報道，經營旅宿的業者無奈控訴，日前接待3名男孩住宿3天，期間都無異樣，退房時他們直接不要押金人民幣100元，當場走人。事後業者準備整理清潔，一開門立刻傻眼，吃剩的飲料、餐點、各種包裝、衛生紙等全都散落一地，桌子堆滿開封的餐盒，原本潔白的床鋪也沾染到大片咖啡色、紅色污漬，到處都是垃圾，連站立、行走的地方都沒有。

業者懷疑這3名男孩是故意惡搞，決定將影片上傳到網路上討公道。網民看完紛紛留言回應：

．「能髒到這樣就不是人了」

．「怎麼能受得了屋裏的味」

．「我滴天呢，簡直不能直視」



也釣出其他苦主發聲：

．「我家出租給三個剛畢業的大學生也這樣，丟了二十幾袋垃圾，垃圾桶廚房都長飛蟲了」

．「租給外地人，沒通知我帶着鑰匙跑了，屋裏沒法下腳，超大蛇皮袋裝了幾袋垃圾，衛生間廚房臥室那地上拖把都拖不動」



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