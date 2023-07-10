夫妻自駕遊　慘遭黑熊迎面撞翻車致腦震盪　誓言追究高速公路責任

暑假到，不少人規劃開車出遊，黑龍江一對夫妻卻碰上件倒楣事，本來好好地開在高速公路上，突然眼前「一陣黑」，竟是一隻野生黑熊直撲車頭，導致兩人翻車腦震盪住院，車子報廢、旅行也泡湯。



遇上這樣的意外，算是自己倒楣吧！（按圖了解）

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據《上游新聞》報道，近日在黑龍江綏化，趙先生攜妻子駕車外出旅行，途中一隻野生黑熊突然竄入高速公路，猛然撲向他們的車頭，造成車輛失控並翻進路邊山溝，夫妻倆也摔成腦震盪送醫救治。

趙先生表示，他們原本計劃做一個網絡旅行節目，但沒想到在第一站就發生了這樣的事故。事發時車輛正以100公里時速行駛，當地相關部門趕到現場處理後，警方判定趙先生沒有責任，排除故意非法傷害野生動物之嫌，現在車輛幾乎報廢，趙先生認為高速公路未能保證行駛車輛安全，打算追究其責任。

這宗車禍引起了網友廣泛關注，有人驚呼：

．「現實版的熊出沒，太危險了」

．「熊熊也可憐，就這樣極樂了」



也不少人對於車主究責表達意見，稱：

．「對這責任怎麼算，大熊也不懂交通規則，可能就是找點吃的」

．「反正得找責任方，實在找不到起訴黑熊吧」



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