Tesla Cyberquad 玩具車內地開售僅4小時售罄　黃牛加價8倍轉售

7月14日上午10時，Tesla 中國官網正式開售 Cyberquad 玩具車，售價11990元（人民幣，下同），不足半日現貨已售罄，黃牛更加價到10萬元。



Cyberquad 是Tesla 在中國官網推出的首款兒童玩具車。7月14日下午2時半，Tesla 中國官網公布 Cyberquad 玩具車處於缺貨狀態。

據介紹， Cyberquad 玩具車車身配備Tesla 標誌性的LED大燈和尾燈，適用於8至12歲兒童，最大承重50公斤，搭載的21.6V Flight Speed® 鋰離子電池，滿電情況下可行駛13公里；行駛速度可以分為兩檔，一檔是4公里/小時，另一檔是8公里/小時，續航時間約1.5小時。

Cyberquad 玩具車開售前一日，二手平台上已經出現「加價幫搶 Cyberquad 特斯拉玩具車」的生意。開售當日，各種加價的「Cyberquad 玩具車」湧現，價格介乎1.59萬到9.99萬不等。

早在2021年底，Tesla 就在其海外官方商店推出 Cyberquad玩具車，最高時速約16公里，內置鋰離子電池，最大行駛里程約24公里，售價1900美元（折合約14800港幣）。不過，Cyberquad玩具車因為不符合安全規定，去年曾被其生產方 RadioFlyer 召回。

美國消費品安全委員會（CPSC）和 RadioFlyer 認為，Cybersquad 玩具車未符合安全標準，包括機械懸架和最大輪胎壓力等等，以減少碰撞和傷害危險，防止嚴重傷害或死亡。