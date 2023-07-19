浙江漢睡醒後突手腳僵硬中風　元兇竟是一碗冰鎮綠豆沙？

夏日炎炎，相信大家都喜愛喝凍飲、食雪糕，冰鎮綠豆沙更是不少人的心頭好，但來自浙江、40歲出頭的鄭先生，近日卻因為睡前食冰鎮綠豆沙而「中風」。



鄭先生從事銷售工作，為了爭取業績，大熱天也要東奔西走。幾天前，他晚上回家後從冰箱取出早上所煮、冰鎮過的綠豆沙，但他喝下一碗後開始腹瀉，感覺就快要虛脫，疲憊又虛弱的他在冷氣房內昏昏睡去。

翌日醒來，鄭先生感覺手腳無力、走路不穩，漸漸地發現自己手腳抬不起，說話時口齒含糊不清，左側手腳更是特別僵硬。家人見狀立即將鄭先生送院，經頭顱CT、驗血等檢查，醫生判斷鄭先生患上腦梗死，俗稱「中風」。

鄭先生因睡前食冰鎮綠豆沙而「中風」。（微信公眾號＠浙江省人民醫院）

浙江省人民醫院神經內科主治醫生邵燕琪介紹，一般而言，發病4.5小時內有機會進行靜脈溶栓治療，是腦梗死急性期治療最有效的方法。惟鄭先生是睡覺時發病，因此無法知道準確的發病時間。

醫生又安排鄭先生做磁力共振（MRI），通過不同序列信號的對比，發現鄭先生缺血的腦組織尚未完全壞死，仍有機會溶栓。醫生經溝通獲得同意後，果斷為他做溶栓治療，目前鄭先生病況逐漸好轉，在進一步治療中。

為何一碗冰鎮綠豆沙可致中風？該院神經內科副主任張聖指出，大多數情況下，腦中風是「內外夾攻」共同所致。

他分析認為，鄭先生日間因工作大汗淋漓，身體水分不足，腹瀉又加重程度使血液黏稠，一碗冰鎮綠豆沙及冷氣房睡覺則致血管收縮。同時，鄭先生有高血壓及幾十年的煙齡，多因素疊加最終引致中風。

不過，冰鎮綠豆沙成重要「元兇」顯而易見，致腹瀉繼而加劇血液粘稠，也因冰涼使血管收縮。

冰鎮綠豆沙引致腹瀉繼而加劇血液粘稠，也因冰涼使血管收縮。（視覺中國）

值得注意的是，即使病人沒有慢性病史及食用冰鎮綠豆沙，大量出汗後吹冷氣、沖凍水涼同樣會誘發中風。

據介紹，50多歲的王先生早前外出跑步運動，滿身汗水的他回家後便開冷氣、沖凍水涼，之後在梳化上休息睡覺，未料睡醒後一側身體僵硬，送院後被診斷為中風。

醫生分析，王先生沒有高血壓、糖尿病史，中風與運動後大量出汗，沒及時補充水分、吹冷氣、沖凍水涼都有關。出汗後身體大量缺水，血容量下降，血液濃縮，血液變得粘稠，容易形成血栓；加之王先生平時抽煙，血脂高，血管本就有輕度狹窄。多種危險因素導致顱內血管堵塞，腦細胞就會缺血壞死。

張聖介紹，醫院一周內已接診10多名中風病人。他提醒，夏季出汗多，要保證每天攝入充足水分，避免血液黏稠度增加，同時要防止受涼，避免長時間處於低溫環境，尤其是睡覺時，若頭部一直對住冷氣出風口，或受到室內外溫差過大刺激，對於有腦血管基礎疾病的患者，血管調節能力差，就很可能誘發腦血管疾病。