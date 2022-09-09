媽媽嫌13歲兒子太胖逼減肥　跳繩5分鐘「眼斜半癱」　竟是腦中風

現代人愈來愈注重健康，除了飲食控制外，也會搭配運動健身和維持體態。最近大陸江蘇南通一名13歲少年，暑假期間待在家，每天就是吃飽飯和睡覺，整個胖了一大圈，母親見狀這樣不行，就在快要開學前要求兒子加強運動瘦身。不料少年才跳繩不到5分鐘就喊痛，接著口眼歪斜、半邊身體動彈不得，緊急送醫後才發現是急性腦梗死（台灣稱為缺血性腦中風）。



根據陸媒《網易新聞》報導，這名13歲少年小劉（化名）平日就鮮少出門，而且平日愛吃肉和愛喝飲料，每天幾乎待在家裡不是打電動、滑手機、看電視和睡覺，完全沒有運動習慣。就在暑假結束前，小劉整個人腫了一大圈。

母親看不下去，眼見即將開學了，便督促兒子要積極運動瘦身，於是就給他一個跳繩。豈料小劉才跳了約5分鐘，口中不斷大喊著「好痛」，起初母親以為是兒子想藉機偷懶而不以為意，後來發現他整個口眼歪斜、半邊身體動彈不得，當場嚇得連忙把丈夫叫來，並立刻將兒子送醫急救。

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小劉經過電腦斷層掃描檢查，並未有明顯異常，研判他恐是得了突發急性腦梗死（缺血性腦中風）。醫師認為小劉年紀這麼輕，不解他為何會出現這種情況，而且治療藥物有規定，必須要滿18歲才能用，最後只好請家長將小劉轉往南通大學附屬醫院。

小劉住院後接受保守治療，不料隔天卻出現嘔吐、意識障礙症狀加重情況，隨後院方立刻手術。過程中發現，小劉其中一側頸動脈顱內段整個完全阻塞，只靠另一側的血管提供部分代償，連忙打通阻塞段恢復血流，所幸手術順利，小劉病情也逐漸好轉恢復。

對此，該院醫師張雲峰指出，孩童的腦梗死與成年人不同，相對來說比較少見，其最常遇到的危險因素，包含顱內血管發育畸形、先天性心臟病史或心臟病術後、血管炎、易栓症等。所幸小劉有即時治療，情況已逐漸好轉。

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