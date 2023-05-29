不敵租金上漲行業轉型　H&M中國最大門店北京三里屯旗艦店將關

因租約到期、租金上漲等因素影響，瑞典快時尚品牌H&M中國宣布，將於6月11日正式關閉北京三里屯太古里旗艦店，超過3層的空間，是該品牌在中國內地開設的最大規模門店之一。



據《界面新聞》報道，H&M已通知消費者閉店消息。北京三里屯太古里旗艦店作為H&M進入中國後的第200家門店，對該品牌在中國市場有着重要意義。

不過，H&M中國公關團隊表示，三里屯太古里旗艦店關閉後，將會繼續在北京和中國其它城市尋找合適的門店位置，開設品牌全新旗艦店。

Ｈ＆Ｍ北京三里屯旗艦店。（視覺中國）

2021年，H&M曾捲入新疆棉風波，一度遭到內地消費者抵制。全國多地門店及淘寶網店關閉。2022年，H&M關閉了其在中國開設的第一家門店上海淮中路旗艦店，此次再關北京三里屯旗艦店，或為H&M在中國的又一重大佈局調整。

除了H&M，Zara、GAP等快時尚品牌在內地頻繁關店，幾乎都與租約到期有關。一位不願具名的零售行業從業者透露，過去快時尚品牌強勢，能夠以較低租金簽下極長租約。但按照當下市場表現，再續約必然要支付更高租金，租約也更短。為避免租金優勢被打破，和開發商協商期間擁有更多談判籌碼，部分快時尚品牌傾向關閉原店後再另找新址開店。

2022年，H&M關閉中國首家門店上海淮中路旗艦店，營業時間長達15年。（視覺中國）

H&M的一份官方聲明中也提到，隨著零售業持續的數字化轉型以及顧客購物習慣的改變，品牌將繼續優化門店組合，使之與各個市場形成最佳匹配，同時進一步為中國消費者帶來更加優質的購物體驗。聲明強調，中國市場始終是H&M最重要的市場之一。