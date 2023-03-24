細思極恐！攤位遊戲贏玩具熊給姪女玩　剪開竟見內藏偷拍鏡頭

越想越可怕！套圈圈贏來的獎品娃娃裡面竟然藏有監視器。



23日，在大陸湖南省永州市有一名女子小何，在給姪女玩絨毛玩具熊時，姪女卻發現玩具熊一直冒著詭異的紅光。

小何用剪刀拆開發現，玩具熊的棉花內裏竟然藏著一個迷你監視器。

放家中3個月 拿給姪女玩才知內藏鏡頭 點圖了解更多：

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據《九派新聞》報道，小何將絨毛玩具熊拿給姪女玩時，姪女發現玩具熊冒著不明紅光，小何用剪刀拆開發現，外觀看似與一般玩偶無異的玩具熊裡頭，竟然藏著一個監視器。

小何驚恐地表示，該絨毛玩具熊是她在過年的時候，在家裡附近的公園玩套圈圈套中的獎品，帶回家以後就隨手放在臥室，過了3個多月拿給姪女玩的時候才發現。

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還好玩具熊裡藏著的監視器是一直面向天花板的方向，而不是面向她更衣時的方向。事發後小何也覺得特別恐怖，馬上將玩具熊裡頭的監視器扔掉。

對此，不少網友也紛紛表示自己的看法：「太可怕了，要是放在更衣的位置就慘了」、「趕快報警把攤販抓走」、「這已經是侵犯隱私了，以後帶玩偶回家一定要檢查清楚」。

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