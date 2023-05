新加坡南航地勤扮不懂普通話？乘客遭罵是狗拍片質問｢Who is dog｣

《澎湃新聞》報道,內地旅客袁先生爆料,他在5月23日搭乘新加坡樟宜機場飛往重慶的南航CZ546號航班,因為想諮詢座位換到安全通道收費具體情況,去到南航櫃檯詢問「Can you speak Chinese」,櫃檯人員卻說聽不懂中文,但櫃檯人員卻是用中文在進行內部交談,袁先生更稱自己還被櫃檯人員用普通話、粵語和英文三種語言辱罵「是狗」。



對此,南航證實5月25日收到袁先生的投訴,事件正在調查,預計5月27日會有結果,也已經聯絡境外辦事處調查此事。



袁先生提供的影片可以看到,櫃檯人員一開始說道「你要做一條狗的話,我就可以當你是一條狗」,袁先生則回應「你是狗,你是狗,誰是狗說清楚」,櫃檯則回應「人家在這裡解釋東西你就來插嘴」,袁先生卻又繼續逼問「說清楚誰是狗?是不是誰是狗?say it agian! Who is dog」,櫃檯則稱「做人都不會做。」

袁先生受訪時稱,南航的櫃檯人員在一開始告知他想調換位置到安全通道須收費,但並未提供他換座位的收費標準,也沒有解答他的疑惑。他只好再到櫃檯去詢問,並問道「Can you speak Chinese」,但櫃檯人員卻說聽不懂中文,拒絕回答他的問題,一旁的女職員則用生硬的中文說「沒看到我們在忙嗎?」

袁先生指出,當時櫃檯前其實只有他一人在等,櫃檯人員後來就突然用中文說「我就是不想回答你」,袁先生則揚言要記下他的號碼投訴,並開始用手機錄影,櫃檯人員就開始用普通話、粵語和英文三種語言,辱罵他是狗,聽不懂人話。

袁先生認為,他受到這樣的待遇是因為自己說了中文,而該櫃檯人員歧視中文。他表示,自己以前申請將座位換到安全通道也不須要收費,也沒遇過這種出乎意料的情況,「我在現場諮詢了很多工作人員都沒人能幫到我。」

不過此次事件,網民並非一面倒力挺袁先生。有網民認為,袁先生的影片僅拍到後半段,難以了解事情的全貌;更有網民質疑,不應該不經過櫃檯人員同意就錄影。亦有網民強調,「主動要求坐安全通道要加錢很正常啊。」

南航,全名中國南方航空(China Southern Airlines),是總部設在廣州的中央企業,與中國國際航空集團公司(國航)和中國東方航空集團公司(東航)合稱中國三大航空集團。南航的運輸飛機規模、航線網絡數量、年客運量都長期處於中國首位。

網民點睇:

「乘客主動要求坐應急通道要加錢很正常啊。航司安排你坐應急通道就不會加錢了。」

「感覺不太對,有可能在碰瓷中文歧視。」

「突然被別人拍視訊確實很容易讓人生氣。」

「不管在哪裡都要守規矩不要總是想鬧事就能解決自己問題的心態,這樣的確會讓人反感,國內國外都一樣吧,做好自己,不要給國人添麻煩丟臉就好了。」

「要求調應急通道被告知要加錢是正常的,尊重是相互的,不能先給中國人丟臉。當然服務人員也不能用不當的態度,還是等調查通報吧。不要帶入情緒的看。」