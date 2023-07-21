港人北上消費升溫　深圳金融機構優化服務應對

隨著疫情後通關，港人北上消費不斷升溫，繼騰訊宣布微信支付內地版可綁境外信用卡，且200元（人民幣．下同）及以下交易免手續費後，近日深圳金融機構仍優化服務，紛紛增設窗口、增派人手、加強引導，為港人北上提供便利。多家銀行的負責人表示，未來將進一步發揮深港跨境聯動優勢，為兩地居民金融服務提供便利。



據《深圳特區報》報道，周四（20日）下午，一間國有銀行深圳市分行營業部充斥不少香港居民。銀行工作人員表示，今年以來，到銀行辦理業務的香港客戶增長明顯，高峰時期口岸網點一天接待的香港客戶超過400人。該行在高峰期增設了專門窗口，增派工作人員，並加強現場引導，以滿足港人金融服務需求。經考驗和磨合，銀行辦理速度得到提升。工作人員又透露，在港人辦理銀行卡業務的情況下，因前期疫情影響，不少銀行卡需要重新激活，手續相對複雜；如果是辦理現金業務，就窗口或櫃員機皆可，相對簡單。

中國人民銀行深圳市中心支行相關負責人介紹，通關以來，港籍客戶積壓的金融業務需求集中釋放，導致業務辦理流程較長，高峰時期對相關銀行靠近口岸的網點帶來一定壓力。為提升效率，各銀行已採取增設網點服務櫃檯等方式，同時設置了等候座椅、愛心茶水等，改善等候人員的體驗。這些措施下，現時服務壓力趨緩，到銀行辦理業務的港籍客戶呈逐步下降趨勢。

而在火車站和羅湖商業城等地，較多香港客人使用銀行網點的櫃員機，準備提款後在深圳消費。香港居民肖先生表示，大部分香港人還不熟悉微信支付，一般習慣用現金在深圳消費，所以一過口岸就要找銀行網點或ATM機取現。他又透露，當晚準備在深圳逛逛街、吃宵夜。

港人北上消費不斷升溫。圖為深圳羅湖邊檢站。（新華社）

深圳主管部門日前專門提醒，深圳市各銀行對辦理大額取現實行預約機制，其中對公賬戶起點為50萬元，對私賬戶起點為20萬元。達到上述標準，香港和內地居民都需要提前預約。另一方面，各銀行增加口岸網點的現金備用、增設口岸網點現金設備等，並為港澳居民開立個人人民幣銀行結算賬戶，用於接收港澳居民每人每日8萬元的同名賬戶匯入，且僅針對匯入資金未用部分允許原路匯回。

此外，各行亦增配口岸周邊網點櫃檯人員，擴展口岸周邊網點輻射範圍等，並通過優化硬件設備配置，增加口岸周邊網點的人民幣現金庫存和自助提款設備的數量，提升加鈔頻率，進一步提升服務體驗。部分銀行還增設了港澳客戶線上專區。

據《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》，深圳銀保監局從便利香港居民開立內地銀行賬戶、完善跨境保險業務、拓展離岸賬戶功能等13個方面提出了18條措施，為前海打造粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台、建設高水平對外開放門戶樞紐提供有力金融支持。當局後續將探索香港居民在前海試點開展信用卡視像面簽；鼓勵符合條件的香港資產管理機構在前海設立合資理財公司；加強與港資機構對接，積極支持和鼓勵港資金融機構在前海設立分支機構；鼓勵轄內已取得離岸業務資格的銀行加強與總行溝通，推動離岸業務創新發展，進一步促進深港金融互聯互通。