港人北上｜女生街頭掃碼微信被盜封號　向友求助！網民:小心中計

騙徒手法層出不窮，越來越多港人在假期北上吃喝玩樂消費，不過在陌生地方，總會成為騙徒的目標人物，甚至連當地人也不例外。有內地女以朋友的親身經歷勸勉大家在街頭不要貪小便宜，亂掃微信或支付寶二維碼，提醒在深圳的人不論中港澳也好都要特別注意，防止被騙錢！



近日有內地女在社交平台小紅書上以「千萬別亂掃二維碼」為題，以朋友的親身經驗提醒不要為了小便宜亂掃二維碼。不少商家都會在街頭、大商場透過送小禮物引人關注官方帳號，達至宣傳效果。但近年來內地騙案嚴重，內地女的朋友正因為小便宜而被盜號，甚至微信裏的錢全被轉走了，雖然帳號裏只有$200，但她微信的好友被刪掉並只剩下11個，其後馬上向內地女求救，並請她在微信團隊幫忙解封，讓內地女直嘆「千萬不要貪小便宜，亂掃二維碼」、「做人要有鋒芒！該兇還的兇！該瘋還得瘋」。

《她的私生活》劇照

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事件一出引起不少內地網民留言，留言提醒內地女有機會這個朋友就是騙子，因解封需要輸入身分證和二維碼，提醒內地女先打電話確認，不要隨便幫人解封，「幫忙解封這個也是假的！我的號就這麼被盜的！」雖然內地女最後在查證後表示沒有被騙，但這個朋友的帳號和微信上的錢也拿不回來了。

深圳的街頭騙案層出不窮，內地女也表示曾在街頭遇到免費做造型「在進店之後各種隱形消費，花了$800多」，也有不少網友在留言表示自己都有類似經驗，「那種先送東西的也不要信，會拉你去店鋪先體驗再逼你購買」、「特別要你幫忙掃碼投票的更加不要相信」。但除了掃二維碼這種比較新穎的騙錢模式，有網民親解深圳5大街頭騙案手法，大家北上玩就要小心點啦！

《保持通話》劇照

第1種騙局：電信詐騙

樓主表示騙徒會以招聘兼職文員/人事需要打電話的方式要求辦一張手機卡，給辦理昂貴的套餐，且套餐有優惠有效期，幾個月內不可以取消；又或以招聘兼職測試手機卡信號，實則是為了讓辦理手機卡。以上都只是為了騙你辦理手機卡，不准取消之外再收取你昂貴的月費。

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《憂鬱症》劇照

第2種騙局：中獎騙局

要注意如果在路邊有人請求幫忙掃碼，最後告訴說你中獎了，要和他去店裡領獎品，這家店雖然很有可能是看上去非常正規的店，比如vivo手機店/珠寶店等，這時要十分警惕。所謂的獎品也只是一些垃圾產品，例如給消費券在固定的軟件上消費。

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《鬼怪》劇照

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資料來源：敏敏子的宝藏库