內地女怒指港人北上餐廳「做這事」佔用資源　網民:去消費也不行?

一到假期有不少港人都喜愛北上吃喝玩樂，然而日前有內地女就於社交平台上發文怒數港人兩宗罪，直斥港人的態度行為都奇差，完全不解為何港人北上內地旅遊「佔用資源」，態度還依然如此惡劣，表示「內地人也有討厭香港人的時候」!



圖自小紅書

近日，有內地女於小紅書上以「內地人也有討厭香港人的時候」為題表示，日前和小朋友到一間位於深圳羅湖的餐廳吃飯，餐廳裡的座位是「一長排4張桌子」，然而一家兩大兩小的香港人則坐在中間的兩張，左右各空出一張枱。

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樓主表示，因她們也是兩大兩小用餐，因而服務員便詢問港人一家「能不能往一邊挪一個桌」，但沒想到港人竟「當作沒聽到」，即時店員再次向他們詢問和解釋，他們都依舊無動於衷，不肯移步到旁邊的枱。最後是店員再次向其溝通和解釋，那港人一家才「黑著臉挪過去了」。

資料圖片

港人的態度和行為讓她表示，「當時我的心裡真的是想罵街」，更直指不解港人為何「過來大陸佔用資源」還以此等的態度對待別人，讓她表示「別說香港人討厭內地人，內地人也有討厭香港人的時候啊」。但她後來再想想是否當她們去香港時同樣「也有這樣的時候，所以他們的心裡也和我們一樣」，畢竟她們去香港「確實是為了享用資源」。

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帖文一出即因引起網民討論，有不少網民都不同意樓主的指控，表示「先來後到是規矩，挪個位置是情份」，「用餐途中被要求換桌子這種事是人遇到都會不高興吧」，網民更對其「佔用資源」的看法反駁指「去大陸消費，點樣享用你資源呀？」，「花自己被說成佔用資源」，「啥資源不資源，花錢旅遊啥的，不算佔用」，認為大家都沒有佔用任何福利等等的東西，港人只是到內地消費額，根本沒有「佔用」的說法，反而質疑餐廳的處理方法不夠完善。