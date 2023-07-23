超痛！男子釣魚意外鈎中女友鼻子秒變「魚鈎鼻環」　最終一招解救

大陸一名男子帶女友去釣魚，剛開始魚兒都有上勾，氣氛不錯，沒想到甩竿時，不小心把魚鈎甩到女友鼻子上，從中間穿過去，瞬間變成鼻環，看得又著急又想笑，整個過程拍成影片上傳網路，不少網友第一直覺都是，「好痛！」



綜合陸媒報導，該起事件發生在山東濰坊，當事人董先生和女友一塊去釣魚，開始釣上了魚，女友還挺高興的，結果他甩桿的時候，不小心把魚鈎甩到了女友的鼻子上，正好從中間穿過去。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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影片顯示，女友表情十分委屈，不太想被拍照。此時的董先生心裡確實很著急，但看著女友鼻子中間魚鉤懸空晃來晃去，看上去就像是鼻環，忍不住一直想笑，這下真的把女友氣哭了！

隨後兩人打電話給消防隊求救，直接去醫院又發現沒有適合的工具，直接拔魚鈎又太痛。最後，董先生連夜去買專門剪鐵絲的斜口鉗子，慢慢把魚鈎從女友鼻子裡拔除。

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許多網友看到魚鈎穿過鼻子畫面，紛紛留言「一定很痛！」董先生也說，其實這個位置沒有很痛，就是卡了一個很大的異物，還好拔除後，女友傷口慢慢恢復，沒有後遺症。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】