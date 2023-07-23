外籍男踢倒藏民祈福「瑪尼堆」引網民憤怒：驅逐！　警方介入調查

近日，一名外籍男子在珠穆朗瑪峰腳下，將藏民祈福的「瑪尼堆」接連踢倒，一旁還有人跟隨拍攝，這一幕被其他遊客拍攝紀錄下。外籍男子的行為在網絡上引發網民聲討，紛紛表示應該禁止不尊重中國文化的外籍人士入境或驅逐他們。

截至今日（23日），當地警方表示，已經找到這名外籍男子，目前此事正在處理中。



7月21日中午，一名旅行博主發布了一段影片，顯示在一處山腳下，一名身著黑衣的外籍男子連續破壞幾個石堆，旁邊還有2名女子拍攝他的行為。

該博主在配文中解釋，這些石堆是「瑪尼堆」，而兩名正在拍影片的女子是中國人。根據該博主所發的影片定位，這個事件發生在西藏日喀則市定日縣的珠峰大本營。

公示資料顯示，「瑪尼堆」在藏語中稱為「朵幫」，意思是「堆起來的石頭」，在西藏十分常見，當地居民用它們來祈福。然而，該影片中外籍男子踢倒「瑪尼堆」並拍下這一行為，引起了許多網友的憤怒：

「應該驅逐出境！」

「中國人的善良和厚道被這些洋垃圾當做軟弱可欺。」

「他破壞了藏民的信仰，被藏民群毆，警察會怎麼處理？」

「我們不歡迎任何一個素質低下的人，不管哪個國家的」

「他的行為等於到教堂祭壇朝耶穌像撒尿！」

「他會有一輩子的厄運纏身」



7月23日，日喀則市警方工作人員透露，他們已經註意到網上反映的事件，並已經找到那名踢「瑪尼堆」的外籍男子，此事正在處理中。