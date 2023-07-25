咁都得？群眾聚集水庫「放生」礦泉水　網轟：是浪費不是積德

放生被看做祈福方式的一種，通常是將可能被宰殺的動物放歸大自然。但近日，山東青島有網民稱，看到群眾在當地水庫將成箱礦泉水灑入水庫，疑似進行「放生」活動。青島市水務管理局回應表示，已對水質進行檢測，未發現異常，但不提倡此種浪費水資源的行為。亦有不少網民指看得「一頭霧水」，批評「是浪費不是美德」。



綜合內媒報道，事發地為青島嶗山水庫，事發時間為7月23日下午1時30分左右，參與「放生」活動的大約有20多人。現場畫面顯示，有人從附近車上一箱接一箱地將礦泉水運到河邊，不少人將瓶裝礦泉水倒入水庫。工作人員表示，水庫監督員發現後及時進行了勸阻，而傾倒的原因是「祈福」。

青島市水務管理局回應稱，已經對水庫20個點位進行了水質檢測，未見水質異常，但不提倡此種浪費水資源的行為，水庫管理方也已向當地執法部門報案，「這種行為太浪費水了，我們呼籲打算有這種舉動的市民將礦泉水捐獻給社會公益組織，這樣更有意義。」

該行為亦在網絡引發討論，多數內地網民表示不理解，「這是浪費不是積德」。有網民感歎看得「一頭霧水」，「天下之大無奇不有」，有網民認為「將水送給更需要的人不是更好嗎」。亦有網民表示行為沒有不妥，「至少不會破壞生態環境」。

對於相關行為，廣東放生協會相關負責人表示，礦泉水中沒有生物，傾倒礦泉水不屬於放生，亦不屬於放生協會的研究範疇。一般放生以水生生物居多，常見的有鯉魚、草魚、泥鰍等，以增殖放流為目的。有時候也會放生對本地生態有益的物種，如鴿子、田雞等。

網民評論：

送給環衛工，或快遞小哥，或外賣小哥等戶外工作者不更好嗎？



挺好的，至少不會破壞生態環境



平時多做點善事，比放生有意義多了！



這是放生啥？微生物？



不想喝請給我喝謝謝

