廣州男游泳期間突脫褲排泄惹議　網民：如何做到邊游邊拉屎？

網傳一名男子在泳池排泄。游泳館工作人員稱，報警後已尋回肇事者，經協商，肇事者已向館方賠償8000元（人民幣，下同）。



影片顯示，兩名男子正在一前一後游泳，前方的男子突然用手扯動自己的泳褲，之後有一條狀物體浮上水面。另一段影片顯示，泳池水已被抽空。

據介紹，涉事游泳館位於廣州荔灣區。工作人員介紹，事發於7月23日早上，有會員投訴泳池有大便，救生員發現後立即讓所有泳客上水。翻查閉路電視紀錄後，館方發現是一位中老年男子在泳池大便，排泄後就離開。

工作人員表示，只有會員才可以在泳池中游泳，事後已強制撤銷肇事者的會員卡。游泳館報警處理，經協商，肇事男子需賠償8000元，「目前泳池正在換水清洗」。

工作人員又稱，在肇事男子後方的泳客沒有向館方投訴，其他客戶亦沒有提出問題，「反正會員也能理解，這種人的話，素質比較低」。

網民睇法：

求遊在他後面那個人的心理陰影面積



這種人應該曝光讓他社死



這種人應該終生禁止進入游泳館



跟在他後面的那位大兄弟，你還好嗎



本廣州人 只想知道哪家泳池



要求他賠償並把屎吃回去。



為什麼還可以這麼淡定地一邊遊一邊拉



不會是人魚吧……魚不就是一邊游泳一邊拉屎麼



一邊遊怎麼做到一邊拉屎的

