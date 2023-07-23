租客發現牆壁藏保險箱！內有值40萬金銀珠寶 連原屋主兒女都不知
撰文：中天新聞網
出版：更新：
浙江鎮海一位女租客，最近搬入新簽約的租屋處，沒想到在大掃除時，在櫥櫃後方的牆壁裏發現一個小保險箱，裏面裝滿了各種珍奇異寶，總價值約40萬元人民幣。
將保險箱打開後，女租客驚訝的發現，裏面裝了各式各樣收藏品，包括金項鍊、銀手鐲、銅煙嘴、鐵核桃，還有不少外幣。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+7
面對這樣從天而降的財富，該名女租客卻沒有貪財，秉持著拾金不昧的精神，將所有財物轉交社區管委會，希望他們可以幫忙聯絡原本的屋主。
最後經過管委會聯繫，得知原先這間房子住的是一對老夫婦，但兩人都已過世，他們的兒女並不知道保險箱的存在，所以才直接將房子轉手出售。
【相關圖輯】英男發現2000隻鵝頸藤壼 市值50萬為珍貴食材 他決定這樣處理（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+3
超跑Bugatti插隊狠撞BMW 車主更嗆：全責賠你一輛但給我小心一點超痛！男子釣魚意外鈎中女友鼻子秒變「魚鈎鼻環」 最終一招解救13歲男童在家燒書致失火 報案後從18樓墮亡 內媒：家長把門反鎖太等錢洗！江西男「陰司紙存櫃員機」想換真鈔 塞到死機結果被捕廣州公司疑在廁格上裝監視器惹議 群組公開偷懶玩手機員工如廁照22歲女竟「長千顆腫瘤」 如被千萬蟻咬痛到半癱 恐怖X光片曝光
延伸閱讀：
國民黨全代會/與韓國瑜互動如何突破？郭正亮獻策侯友宜：學徐巧芯「這招」
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】