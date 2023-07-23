租客發現牆壁藏保險箱！內有值40萬金銀珠寶　連原屋主兒女都不知

浙江鎮海一位女租客，最近搬入新簽約的租屋處，沒想到在大掃除時，在櫥櫃後方的牆壁裏發現一個小保險箱，裏面裝滿了各種珍奇異寶，總價值約40萬元人民幣。



將保險箱打開後，女租客驚訝的發現，裏面裝了各式各樣收藏品，包括金項鍊、銀手鐲、銅煙嘴、鐵核桃，還有不少外幣。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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面對這樣從天而降的財富，該名女租客卻沒有貪財，秉持著拾金不昧的精神，將所有財物轉交社區管委會，希望他們可以幫忙聯絡原本的屋主。

最後經過管委會聯繫，得知原先這間房子住的是一對老夫婦，但兩人都已過世，他們的兒女並不知道保險箱的存在，所以才直接將房子轉手出售。

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