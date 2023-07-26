河源深夜發生多次巨響　網民被震醒猜測為軍演　官方：疑似為音爆

撰文：鄭寧
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7月24日深夜至7月25日凌晨，廣東河源地區發生兩次巨響，引發關注。不少網民凌晨在微博發文稱被嚇醒。昨日（25日），河源市應急管理局發通告說明情況，初步判定巨響疑似為音爆。

25日凌晨，有許多河源的網民在微博稱，被巨響吵醒；還有網民猜測為飛機的聲音。

當日，河源市應急管理局發布情況說明，表示截至目前，河源市安全生產形勢穩定。經排查，未接到生產安全事故和地震等自然災害事件的相關報告，原因初步判定疑似為音爆。河源市應急管理局提醒廣大市民，關注官方權威發布信息，保持正常生產生活秩序。

出河源外，廣西也有居民在24日晚7時左右聽到巨響。龐先生稱，當時他與家人正坐在店門外吃飯，突然聽到很大的響聲。「好像爆炸一樣，被嚇了一跳。」隨後，龐先生髮現，他在門店上方安裝了鋁扣板吊頂也被震了下來。「瞬間就掉下來了。」

廣西居民家中吊頂被震下。

玉林市地震局工作人員表示，巨響發生後，局里工作人員已進行調查，目前可以確定巨響系飛機音爆引發。

據中國聲學學會高級會員張志博解釋，物體運動速度超過聲速時產生的巨大聲響被稱為音爆，也稱聲爆或者聲轟。

另據中華人民共和國海事局官網7月24日發布消息，7月26日早上7時至下午6時，將在南海進行軍事演習，禁止進入。

網民討論▼

「演習能不能白天啊，那麼多人能不能考慮一下普通人的感受還要上早班的​」
「感覺身處敘利亞，戰鬥模式​」
「我還以為世界末日了呢臥槽我還有很多事情沒做呢 嚇死了​」
「不過軍事演習居然沒有第一時間上熱搜，感覺台灣快回歸了」
「該不會和南海的軍事演習有關吧？」

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