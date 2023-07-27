8歲女童遭13歲少年鋼珠射中左眼致失明　母：男孩家長答應付20萬

江蘇沭陽縣8歲女童安安（化名），本月初被一顆突然飛來的鋼珠擊中，致左眼眼球破裂失明，由於兩名肇事者年僅13歲，未達刑事責任年齡，警方決定不予立案。另一方面，兩名少年的家長遲遲未有主動提出協商及道歉，引起爭議，女童家屬將考慮起訴。



事件周三（26日）有了新進展，女童母親司女士透露，經過江蘇省宿遷市沭陽縣塘溝鎮領導協調，男孩家長答應先付20萬元（人民幣．下同），讓她帶女兒去大醫院治療，「但到現在一分錢也沒拿到」。



司女士表示，周二（25日）上午，鎮領導出面協調，並有律師在場。協商後，男孩家長答應兩周以內先付20萬元給她和家人帶孩子去大醫院診治，看是否有最後一絲希望。

她指，對方答應當天下午2時先付10萬元，然而當天下午鎮領導和她們都準時到場，對方卻遲遲沒有來，電話也未能接通。經多次撥打後，對方始稱孩子被他打傷，去了醫院治療。隨後，鎮領導趕到醫院核實，司女士和家人則派出所等待，直到下午4時。後來，司女士和鎮領導聯繫，獲告知這幾天會一直督促男孩家長把醫藥費拿出來。

相關新聞：8歲女童遭鋼珠射中左眼致失明 肇事者未達刑事責任年齡不予立案（點圖放大閱覽）

據早前報道，7月1日，安安的姑姑帶家中五個小孩去小賣部，她騎電動單車接載兩名最年幼的孩子，安安則與其餘兩人在車後面小跑。由於體力有限，3名小孩中途蹲在地上休息，姑姑則將車停在不遠處等待，期間兩名少年騎電動單車迎面而來，並舉起彈弓打傷安安的左眼，事後倉皇逃離。

閉路電視紀錄顯示，身穿白色裙的安安與兩名孩子向遠方跑去，約30秒後，伴隨一聲尖叫，兩名少年騎電動單車快速從遠處駛入監控範圍，坐在後座的少年曾回頭查看。安安母親司女士介紹，女兒和同行孩子都沒有招惹肇事者，事後她被送往鎮上的醫院，醫生稱「眼球可能保不住了」。安安又相繼被轉到縣內和南京的醫院，一直到當天午夜12時許才做完手術。

江蘇省人民醫院覆查病歷顯示，安安左眼球破裂傷，左眼玻璃體切除矽油充填狀態，左眼盲。病例提示安安目前左眼玻璃體矽油填充，有矽油乳化，角膜變性，繼發性青光眼，眼球萎縮，可能需再次手術。司女士又稱，醫生從女兒眼球中取出一顆直徑約8毫米的鋼珠，「醫生說要是鋼珠進得再深一點，可能會危及生命」。

有親屬表示，多方打聽之下終於找到其中一名肇事者，對方一直拒絕承認，直至報警後，他才到派出所坦白事實。司女士指，警方未有明確告知肇事者的具體年齡，只知他們剛小學畢業，應該13歲左右。兩名少年曾坦白，當時用彈弓打安安是想「嚇嚇她」。

至7月21日，沭陽縣公安局向司女士出具兩份通知書。不予立案通知書中提到，該局經審查認為，行為人未達刑事責任年齡，根據《刑事訴訟法》第一百一十二條之規定，決定不予立案。鑑定意見通知書則指出，安安左眼部的損傷初評構成輕傷二級。

安安家屬均表示不能接受，他們要求重新鑑定損傷程度，並考慮對肇事者提起訴訟。