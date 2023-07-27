女子實名控訴19歲時遭知名主持人涂磊性侵　村幹部：她精神有問題

7月26日，25歲的女網民近日在網路上曬出身分證實名舉報稱，自己在19歲時被知名主持人涂磊性侵，受到了極大的心理創傷並經常被騷擾。



7月27日，涂磊發影片否認此事，並稱已到派出所報案。女子所屬村村幹部稱，該女子有精神問題，並不認識涂磊。



25歲的譚姓女子稱，她19歲時被主持人涂磊性侵，這給她帶來極大的心理創傷，希望公安機關能追究涂磊的法律責任。根據她曬出的身份證資訊顯示，譚某為重慶萬州後山鎮某村人，出生於1998年。

《極目新聞》報道，譚女身分證顯示村的村幹部受訪稱，譚女確是該村村民，目前居住在重慶萬州。村幹部指出，網絡的資訊是譚女自己發的，更稱她有精神問題，與涂磊並不認識，已經讓她家人加強監管。

據悉，涂磊，1977年生，江西省南昌市，主持人，主持過多檔情感類節目，點評以犀利著稱。他曾任河北衛視情感談話節目《情感大裁判》、天津衛視職場招聘節目《非妳莫屬》等節目的主持人，並在天津衛視2014年播出的情感綜藝類節目《愛情保衛戰》中擔任情感導師。另外，涂磊實控企業曾因偷稅被罰177萬。

主持人涂磊：從沒見過這個女子

7月27日上午，涂磊本人否認了此事，他拍片稱他從來沒有見過該女子，目前已到戶籍所在地杭州市西湖區翠苑派出所報案，並曬出了警方的受案回執。

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涂磊在自己拍攝的影片中痛批，「現在的網絡環境惡劣到了這種程度嗎？有些人的道德已經淪喪到如此的地步嗎？」

他認為，該女子貌似受人指使，「我不管妳出於什麼目的，當然我也聽得出來，妳結結巴巴說這段話的同時，貌似有人在後面操縱妳。無論出於什麼目的和背後有誰指使，我都會把妳和妳背後的人給揪出來。」

同時，涂磊稱對造謠零容忍，「如果妳以為造謠只是零成本，那我告訴妳，我對妳一定是零容忍，一定要讓妳付出代價」，並表示目前已在派出所報案。