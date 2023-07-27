小孩「店內便溺」　大媽怒拒清理：從沒聽過孩子尿了要自己清理的

近來「服務」與「西客」糾紛時有所聞，不少消費者存有「花錢就是大爺」想法。



大陸江蘇常州一名女子帶孩子逛商場，女兒卻在店內撒尿，店員見狀要求清理，女子卻以「我購物了」拒絕，傲慢態度惹出爭議。

稱從沒聽過孩子尿了要自己清理的規矩 還阻止家人幫忙清潔（點擊放大瀏覽）：

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據《星視頻》報道，女子身穿白色T恤和家人帶著2個孩子進入一家店內，小女孩由於尿急，被大人抱著在店內就地解決。

事後，店員要求女子將地上的尿液清理乾淨，卻遭到白衣女拒絕。

女子堅稱稱在這裡購物就不清理，自己拿什麼去清理？她沒聽說過在那裡買東西，孩子尿了還要自己清理的。

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女子不僅自己不肯處理，還阻止家人清理，甚至將商品甩在結帳台上，揚言「不買了」讓店員退錢去報警好了。

店家氣憤難平，遂將監視器影片怒PO上網，稱孩子內急可以理解，但家長不清理就太過分了。

不少網友也力挺店家表示「購物了就能隨地大小便？購物了就能為所欲為？」、「什麼腦回路素質？腦袋裡都是屎嗎」、「清理一下都不肯？店家沒讓你賠償不錯了」。

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