小孩「店內便溺」 大媽怒拒清理：從沒聽過孩子尿了要自己清理的
撰文：中天新聞網
出版：更新：
近來「服務」與「西客」糾紛時有所聞，不少消費者存有「花錢就是大爺」想法。
大陸江蘇常州一名女子帶孩子逛商場，女兒卻在店內撒尿，店員見狀要求清理，女子卻以「我購物了」拒絕，傲慢態度惹出爭議。
稱從沒聽過孩子尿了要自己清理的規矩 還阻止家人幫忙清潔（點擊放大瀏覽）：
+15
據《星視頻》報道，女子身穿白色T恤和家人帶著2個孩子進入一家店內，小女孩由於尿急，被大人抱著在店內就地解決。
事後，店員要求女子將地上的尿液清理乾淨，卻遭到白衣女拒絕。
女子堅稱稱在這裡購物就不清理，自己拿什麼去清理？她沒聽說過在那裡買東西，孩子尿了還要自己清理的。
【延伸閱讀】遲來大媽「核突賤招」成功打尖買到最後一件蛋糕 老闆娘睇到眼凸（點圖放大閱讀）：
+15
女子不僅自己不肯處理，還阻止家人清理，甚至將商品甩在結帳台上，揚言「不買了」讓店員退錢去報警好了。
店家氣憤難平，遂將監視器影片怒PO上網，稱孩子內急可以理解，但家長不清理就太過分了。
不少網友也力挺店家表示「購物了就能隨地大小便？購物了就能為所欲為？」、「什麼腦回路素質？腦袋裡都是屎嗎」、「清理一下都不肯？店家沒讓你賠償不錯了」。
台「全身Hermes」大媽大鬧便利店動粗：告我呀 店員真的提告恐嚇「婚宴大媽」出沒 打橫整碟入袋打包極純熟 賓客：還未開始吃被大媽要求「讓窗口位畀佢個女瞓覺」 一睇O嘴：佢個女係成年人台大媽竟用1架綿羊仔載4小孩 坐最前BB「全靠自己用腳撐」勁牙煙搭地鐵你會揀坐兩個美女定兩個大媽中間？怕醜男上網提問惹激辯瘋傳內地喪禮「大媽着孝服跳廣場舞」娛賓 孫仔揭真相原來係咁大媽花5萬買股票後忘記密碼 13年後看到帳戶數字當場嚇到腳軟
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】