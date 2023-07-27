大媽團「佔領商場扶手電梯拍片」惹議　網民嘲：似流水線上的豬

中國短片風潮興盛，不論男女老幼都沉迷其中，不過為了拍攝影片而影響旁人，就不是一項好事。



江蘇無錫10幾位大媽，為了錄製短片，將商場的扶手電梯當作拍攝場景，甚至阻止旁人搭乘，讓其他顧客相當不滿。

如同包場還阻止別人搭乘 網友痛批：「流水線上的豬」（點擊放大瀏覽）：

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有目擊民眾表示，這些大媽穿著風格統一的傳統服飾，站在扶手電梯一側，整齊的下樓並對著鏡頭打招呼。

到達下一層樓後，她們又重新折返向上，這時有2名來逛商場的路人也想搭扶手電梯，卻被大媽伸手阻攔。

影片被發布上網後，不少網友留言痛批這樣自私的行為「流水線上的豬」、「社會公害」、「可以拍攝，但不能影響其他人的使用權利」。

該商場也出面回應，如果下次工作人員有看到會上前阻止，也會將此事匯報給上級。

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