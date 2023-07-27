新晉｢田徑女神｣夏思凝百米欄奪冠　領獎相爆紅　更是劉翔小師妹

近日，在大陸浙江衢州剛剛落幕的全國田徑錦標賽中，新晉「田徑女神」夏思凝表現亮眼奪金牌，更憑藉雨中撐傘領獎靚相意外火速出圈爆紅，被網民激讚「撐傘也可以這麼美」、「偶像劇女主」。據悉，夏思凝年僅20歲就拿下生涯首面金牌。她的賽後訪問影片和個人微博照片，都成為內媒大肆報道的素材之一，話題熱度持續升溫。



夏思凝在百米欄決賽奪冠後站在雨中撐傘領獎相爆紅，獲得眾多網民激讚：

根據百度公開資料顯示，現年20歲的夏思凝，來自湖南邵陽，主攻100米跨欄項目，從中一開始就接受專業訓練至今。從初中至高中階段，一直都是該項目佼佼者之一，先後在世界中學生田徑錦標賽與世界中學生運動會，分別拿過金銀牌成績，她也不斷刷新自己的個人紀錄。

夏思凝現已成為中國體壇其中一顆矚目新星（按圖了解）：

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身材高䠷的夏思凝，賽後訪問時表示，自己最大目標是希望能站上奧運舞台。隨着訪問影片播出，夏思凝亮眼的外貌，讓她瞬間擄獲眾多大陸網民的心，搭配微博上賽場外私下打扮的照片，隨即就被網民封為「田徑女神」，不少網民激讚「又美又颯」：

「夏思凝的全身上下每一處都好戳我審美」



「絕了上天到底給她關了哪一扇窗啊」



「競技文女主照進現實夏思凝好喜歡這種充滿力量感的女孩！」



「實力和顏值並存」



「從開始運動以後，就很愛這種活力健康美，謝謝，健身的新動力又有了」



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事實上，在夏思凝成名之前，大陸田徑場上被稱為「跨欄女神」的人，是幾天前在亞錦賽因為搶跑而失格的吳艷妮。現年25歲的她，有175米的身高，微博甚至擁有高達39萬粉絲追蹤，她在2023年大陸全國田徑冠軍賽，拿下100米跨欄冠軍。

順道認識一下被稱為「跨欄女神」的吳艷妮：（按圖了解）

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