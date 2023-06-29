網絡訂酒店卻因價格太低遭拒絕入住　律師：可要求退一賠三

網絡預訂酒店已是尋常事，但近日，來自山東的馬先生表示，他與家人旅行時通過某酒店集團自訂小程序預訂了9晚2間房，優惠後共1558元（人民幣，下同），卻在到達酒店當天被拒絕辦理入住，理由是「預訂價格太低」。



馬先生表示，本次旅行為一家五口自駕出遊。訂單顯示，他預訂的家庭房每晚原價在118-138元，優惠後最終9晚房費915元，平均每晚102元。另一間大床房每晚原價101元，優惠後最終9晚房費643元，平均每晚71元，入住時間為6月1日至6月10日。

馬先生表示，到達酒店後，他們被拒絕入住，理由是預訂價格過低，他認為酒店行為是違約欺詐，「太荒唐了！價格又不是我定的，也沒有提前和我們溝通。」

對此，酒店工作人員表示，的確為酒店方失誤。6月2日接到投訴後，願意3日提供入住服務，但客戶電話未接通，只能對1日、2日房費退一賠一，無法9晚退一賠三。馬先生則表示沒有接到酒店方電話，現在是酒店違約在先，且9晚損失已經造成，他要求退一賠三。

上海錦天城律師事務所律師竇賢尚認為，消費者使用平台預訂酒店並支付費用後，酒店對消費者訂單確認，則消費者與酒店之間即成立酒店服務合同關係。酒店以平台價格過低為由拒絕辦理入住，不完全履行其在平台上的價格承諾，涉嫌「價格欺詐」，按照《消費者權益保護法》規定，消費者有權要求酒店「退一賠三」。