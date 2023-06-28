又見老鼠頭！重慶便當「燒鴨變燒鼠」　網民：中國食安還有救？

江西「指鼠為鴨」事件鬧得沸沸揚揚，令食安問題以及官方的應對再次引起輿論關注。詎料一波未平一波又起，周二（27日），再有網民指出其在重慶秀山縣一間中醫院的餐廳便當中吃到疑似老鼠頭。今次秀山縣市監局即晚火速通報，指經認定證實異物為老鼠頭。



涉事網民發布短片爆料稱，其在秀山縣中醫院餐廳買便當，卻在「魔芋燒鴨」這道菜中吃出老鼠頭。片段可見，事主用筷子夾出一個異物，其極似老鼠頭，有明顯的嚙齒動物鬍鬚，「你們吃過魔芋鴨子沒有？這個是魔芋老鼠，中醫院食堂的，看嘛，我們今天就是吃這個。」

警方介入調查事件，並把便當帶走。秀山縣中醫醫院相關工作人員則回應稱，醫院在配合調查，但涉事餐廳不是醫院自己辦的，而是透過政府網站招標進來的協力廠商，之前從未發生過這種事情。

由於這是內地在短短一個月內再次爆出吃到老鼠頭的食安事件，因此消息一出，迅速登上微博熱搜榜冠軍，除了覺得噁心，網民亦紛紛關注到此次官方會如何回應，並群起嘲諷，「鴨脖還會背鍋嗎？」、「這回總不會指鼠為鴨了吧？」

周二晚，秀山縣市場監督管理局通報，指接到輿情通報後，事監局第一時間會同相關部門查封了實物，並展開調查核實工作。經認定，該異物為老鼠頭。至於鼠頭是如何進入盒飯等詳細情況，當局正在進一步核實，將及時向社會公布。

網民點睇：

可能常態化了

鴨脖逃過一劫

哈哈，前車之鑑

中國的食品安全還有救嗎

查一查，和江西那個是不是同一家公司

卯兔年老鼠佔盡了風頭！

鼠鼠我呀，大學畢業後被分配到了醫院

是我，我估計對吃飯都有陰影了

那麼問題又來了，身子呢？

這太可怕了，有可能不知道什麼時間的一波傳染病，就通過這種途徑傳播吧？

在中國發生什麼我都覺得很正常。畢竟中國真的很魔幻的地方

首先肯定，這次速度快，懇切五十的有關部門。我的問題是，老鼠是自願進入油鍋進行爆炒烹飪的嗎？



所謂「指鼠為鴨」事件，是指6月初，江西工業職業技術學院有學生吃飯時竟吃出了老鼠頭，甚至連老鼠的牙齒都看得出來。然而，校方事後發布通報稱，學生本人已確認異物為「鴨脖」並作出澄清，南昌市市場監督管理局工作人員亦稱經送檢核實，異物確為「鴨脖」。

事件爭議不斷，大量網民仍然懷疑，認為圖片怎麼看都像鼠頭，「鴨脖怎麼長了牙」、「指鼠為鴨」，某高校一名有30多年囓齒類動物研究經驗的專家向內媒表示，如果圖片真實的話，哪怕不是很清楚或者只有一個角度，也大致80%認為其是個鼠頭。

針對該事件，江西成立由省教育廳、省公安廳、省國資委、省市場監督管理局組成的聯合調查組，並於6月17日公布調查結果指，判定異物為老鼠類囓齒動物的頭部，並吊銷涉事食堂食品經營許可證，對涉事企業和法定代表人頂格處罰。

之後，《人民日報》海外版旗下新媒體品牌欄目「俠客島」發表評論文章，直指鴨脖「沉冤得雪」；此前校方和有關部門一口咬定是「鴨脖」，如今看來真徒增笑柄，侮辱智商。

有網民爆料河南平頂山的服務區餐廳菜盆中驚現兩隻老鼠。（觀察者網）

值得一提的是，近期內地與老鼠有關的食安事件不止這些。6月18日亦有網民爆料，稱在河南平頂山服務區的餐廳內，發現菜盆中驚現兩隻老鼠。

事後，當局已要求涉事餐廳立即停業整改，並立案查處，及時聯合葉縣檢驗檢測中心對涉事餐廳食材進行檢驗檢測。