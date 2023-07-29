四川旅行社用女顧客招攬男顧客還稱「怕不合胃口」　事後道歉炒人

河南一名網民周三（26日）爆料稱，她和2名女性友人想找其他女生拼團去川西旅遊，詎料被旅行社誤當成是男顧客來獵豔，對方說出「有女生，年齡太大，怕不合胃口」的言論。她友質疑，旅行社的客服是把女性當招攬男顧客的工具。事後，旅行社致歉，並指已開除涉事員工。



據事主發布的圖文筆記顯示，她向四川暢遊星宸國際旅行社詢問四人團能否拼兩名女生，但涉事工作人員答道：「3號有兩個美女，一個89，一個91，考慮一下，2號有兩女，年齡太大，怕不合你們胃口。」事件引起熱議，不少網民認為工作人員的話噁心，不尊重女性，讓人感到不適；但也有人認為客服可能就是開個玩笑而已。

周四（27日），該旅行社一名工作人員表示，旅行社在看見筆記的第一時間就進行了處理，在小紅書官方賬號上發佈道歉聲明和處罰通知，希望大家諒解。

道歉聲明顯示，員工劉某於2023年7月25日在與顧客溝通中，用詞嚴重不當。該行為為員工個人行為，不代表公司價值觀和待客之道，旅行社在接到輿情后第一時間核實處理，現已將該涉事員工開除，扣除全額績效。後續旅行社將加強內部的培訓管理。該工作人員又表示，公司聯繫不上發布者，但他們理解對方的心情。