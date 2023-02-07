中國旅客遊泰國布吉島疑遇詐騙　遭旅行社恐嚇「殺了你」兼割傷

內地放寬防疫政策並有序恢復公民出國旅遊後，不少民眾都計劃「報復式旅遊」，泰國、馬來西亞、越南等東南亞地區更成為熱門旅遊地點。

然而，近日有中國旅客反映，自己到布吉島旅遊時被當地一旅行社詐騙，甚至被旅行社負責人用刀割傷。



今年1月底，一名來自浙江的女遊客帶孩子到布吉島旅遊，為了更加方便遊玩，她找了當地的一家旅行社安排接送，並提前支付了5000泰銖的定金。

翌日早上，該名女遊客一直沒有等到旅行社司機來酒店接送，當天行程全被打亂。她多次致電旅行社，但對方未有接聽。她懷疑遇到詐騙，於是報警並隨警員到涉事旅行社要求退款，但對方僅願意退還3000泰銖，並聲稱是司機找錯酒店，致使未曾接到遊客。

該名女遊客稱，當時自己要求全額退款，結果旅行社負責人表示「要麼拿着3000，要麼拿刀殺了你們」，之後更用刀割傷她的手臂。她隨後到當地警察局報警立案。目前，涉事女遊客已回國。

另有網傳消息稱，事件發生於1月31日，但布吉島警方在2月6日才將傷人者拘捕，不少人認為是相關影片在網上發酵，警方才介入事件。

網民睇法：

泰國人都覺得中國人人傻錢多



泰國辛辛苦苦宣傳半年。這下沒人敢去了



什麼叫割傷？ ！這是砍啊



這人多少有點討厭中國人了



笑容過後就變臉



這不花錢找氣受了嘛



好好的開門做生意怎麼自己砸招牌？



不是說中泰一家親，拿刀子割？ ？ ？這麼狠？ ？ ？某部長解釋一下



東南亞給我的印象就是電信詐騙，器官販賣，人口拐賣，黃賭毒的重災區



國內旅遊最多也就宰你點錢，國外旅遊有可能就是沒命了。

