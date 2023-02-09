中國旅客遊布吉島遭割傷　涉事旅行社吊銷執照　傷人者或囚3個月

撰文：林芷瑩
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近日有中國旅客反映，自己到布吉島旅遊時被當地一旅行社詐騙，甚至被旅行社負責人用刀割傷。
《紅星新聞》報道，中國駐布吉領事辦公室消息，涉事旅行社已被吊銷營業執照並罰款。
2月8日，微博＠中國泰國商會上載影片顯示，泰國警方已將傷人的旅行社負責人逮捕，並將移交法院處理。

2月8日，微博@泰國星暹傳媒消息，中國遊客在布吉島被旅行社工作人員持刀砍傷一事引起公眾關注。 2月7日，中國駐宋卡總領館、駐布吉領辦主任李乘龍，與布吉府府尹納榮會面，以跟進上述案件進展。

布吉府府尹談及上述案件時表示，警方已對肇事者以刑事案件立案偵辦，以人身傷害、公共場所持有武器、造成社會危害等罪名發起指控，可處3個月監禁，6萬泰銖以下罰金。

此外，還將對旅行社採取處罰措施，勒令吊銷執照6個月，並根據第24條關於「損害國家名譽」的規定最高處以50萬泰銖罰金。

據此前報道，今年1月底，一名來自浙江的女遊客與家人到布吉島旅遊。她預訂了當地一家旅行社安排接送，並提前支付5000泰銖的定金，但旅行社司機在約定當天未有出現，旅行社亦一直未有接聽電話。

該名女遊客懷疑遇到詐騙，於是報警並隨警員到涉事旅行社要求全額退款，但對方僅願意退還3000泰銖，表示「要麼拿着3000，要麼拿刀殺了你們」，之後更用刀割傷她的手臂。女遊客隨後到當地警察局報警立案。

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