長期與軍嫂同居並致使墮胎　河北男犯破壞軍婚罪獲刑1年

​​河北涿州一名男子，2020年在社交APP中結識了一名已婚女子，得知對方丈夫是現役軍人後，仍與其維持不正當關係，並致使女子墮胎一次。近日，經涿州市檢察院提起公訴，法院以破壞軍婚罪判處該男子一年有期徒刑。



​​河北涿州一名男子犯破壞軍婚罪，獲刑一年。（示意圖片/視覺中國）

據《檢察日報》報道，男子桑某2020年8月在社交APP中結識女子惠某並開始交往，其間二人多次發生性關係。得知惠某的丈夫高某是現役軍人後，桑某仍繼續與惠某保持不正當關係。

直至高某發現後，高某所屬部隊曾兩次派人告知桑某破壞軍婚的後果，但桑某均未理會。2021年9月，惠某離家出走，於是高某報警。翌日，桑某為與惠某同居，在河北保定租住一處單位，租期半年。同居期間，二人商量繼續保持同居關係延續至高某退役，進而試圖逃避法律責任。2022年7月，高某退伍轉業。今年1月9日，桑某被刑事拘留。

得知惠某的丈夫高某是現役軍人後，桑某仍繼續與惠某保持不正當關係。（示意圖片/視覺中國）

公安機關接獲高某調查後，以桑某與惠某入住酒店信息、租房信息、聊天記錄及轉賬等關鍵證據為重點的偵查提綱。合共固定涉案通話記錄200餘條、位置信息1014條、視聽軟件信息1511條、微信信息8730條、交易記錄1554條。

今年3月9日，公安機關將該案移送至涿州市檢察院審查起訴。該院認為桑某與惠某雖不對外宣稱為夫妻，但持續、穩定地共同居住生活，在經濟上、生活上有密切聯繫；在高某轉業待安置期間，二人繼續保持同居關係，並致惠某墮胎一次，桑某的行為應當認定為破壞軍婚罪。4月7日，該院以桑某涉嫌破壞軍婚罪向法院提起公訴。經開庭審理，法院作出上述判決。

涿州市檢察院認為，軍婚遭到破壞，會極大動搖現役軍人服役狀態，嚴重影響部隊戰鬥力生成和安全穩定。（示意圖片/視覺中國）

涿州市檢察院認為，「現役軍人是保家衛國的主要軍事力量，他們風餐露宿，時刻為國泰民安負重前行。軍婚遭到破壞，會極大動搖現役軍人服役狀態，嚴重影響部隊戰鬥力生成和安全穩定。」

網民點睇：

「破壞軍婚才一年？」

「女方也是破壞的一份子吧，為什麼只罰男小三？」

「可憐的軍人，女的嫁他只是為了給孩子找個名義上的爹。」

「不能離婚嗎？女的都多次跟對方發生關係並同居了，綠帽從頭戴到腳，你綁著她有個屁用。」

「看桑某和惠某交往如此密切，發生關係如此頻繁，可見感情是非常深厚的，好像這個丈夫高某才是個局外人一樣。這種事情倒不如直接離婚，反正惠某對高某也什麼感情，等桑某服刑完畢，讓倆人直接成婚得了。都說軍人要保護群眾的利益，惠某既然不喜歡你，也別霸著她做你妻子了，就把她當群眾，選擇放手也好。」

