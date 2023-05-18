大連女發布涉軍人不當言論被行拘　官方：軍人尊嚴不容褻瀆

綜合內媒報道，5月16日，大連警方接報，有內地社群平台用戶發布涉軍人不當言論。目前，當事人已被處以行政拘留處罰，帳號亦被註銷。



報道指，5月16日，微博用戶「花花花未央HWY」在詞條#是否該永久封殺house#中發布貼文稱：「也啥要封殺啊！！兵哥哥難道不都是狗哥哥嗎」。同時，其微博內容曾顯示地址為大連東軟信息學院，並配文「下班啦」，引發大量網民關注。

5月16日，大連東軟信息學院發布聲明指，「網傳微博用戶發表不當言論事件，學校高度重視，第一時間進行了緊急排查，該用戶非我校教職工和學生。人民軍隊保家衛國，每個人都必須敬畏。」

5月17日，大連市公安局甘井子公安分局發布警情通報指，接報後，甘井子公安分局立即組織警力開展調查，於當日20時10分許依法將涉事網民史某（女，34歲，某公司員工） 傳喚至公安機關。經審查，史某承認其為發洩個人不滿情緒在網上發布涉軍人不當言論。目前，史某已被甘井子公安分局依法處以行政拘留處罰。

通報中同時稱，「軍人尊嚴不容褻瀆，每個人都必須敬畏。網絡空間不是法外之地，公民在網上發布言論應自覺遵守法律法規，對侵害軍人榮譽、名譽的違法犯罪行為，公安機關將依法嚴厲查處。」