建國以來最大懸案！考察新疆羅布泊　科學家彭加木為何離奇失蹤？

中國著名科學家彭加木三次進入神秘的新疆羅布泊地區，獲得大量寶貴科考資料。但在1980年第三次考察羅布泊的尾聲，他卻離奇失蹤，當局四度大規模陸空搜索一無所獲。彭加木到底發生了甚麼？



彭加木：我志願到邊疆去 這是夙願

彭加木響應號召到邊疆地區，放棄了難得出國留學機會。（網上圖片）

彭加木原名彭家睦，1925年出生在廣東廣州，幼年和家人遷到佛山。他曾與香港結緣，抗戰期間曾隨學校南遷香港，在沙田何東樓附近讀書生活，至1941年香港淪陷，才再逃難到粵北。

此後彭加木考入中央大學農學院讀書，新中國成立後加入中國科學院上海生物化學研究所工作，專攻農業化學，並卓有成就。

1956年，中國科學院號召科學家到邊疆地區作資源調查，彭加木聞訊馬上放棄到蘇聯學習的機會，主動要求前赴新疆，他說：「我志願到邊疆去，這是夙願。……我具有從荒野中踏出一條道路的勇氣！」

羅布泊位於新疆塔里木盆地東部，塔克拉瑪干沙漠的最東緣，屬若羌縣範圍。（「當代中國」製圖）

他還把自己的名字從「家睦」改為「加木」，以示為新疆「添草加木」的決心。

那時中國經濟十分困難，新疆的條件更艱苦，但此時已患上癌症的彭加木沒有退卻。此後20多年間，他先後15次遠赴當地展開野外科考，又協助籌建中國科學院新疆分院和兼任院長。

彭佳木在新疆科考的一個重點是羅布泊。歷史上的羅布泊是一個「移動」湖泊，行蹤不定；它附近有盛極一時的古國，但卻一夜間消失，至今仍然是謎。

彭加木獲一手資料 糾正西方錯誤認識

從衛星圖片可見，羅布泊就像人的一隻耳朵，故被有「地球之耳」之稱。但這張衛星圖片已是舊照片，在新的衛星圖中，「耳」的上端可以清楚看到鉀鹽礦的人工湖。（網上圖片）

上世紀60至70年代，羅布泊乾涸，漸與塔克拉瑪干沙漠融為一體，變成「死亡之海」一部份，而湖泊殘留的痕迹呈現了人類耳朵的形狀，令該地區更顯神秘，更有了「地球之耳」的稱號。

曾經何時，世界對羅布泊的認識，全是來自20世紀初西方探險者留下資料，中國人沒有自己的考察，只能「靜音」。所以那時候科學家探索羅布泊，除了要尋找資源，也是要填補這片空白，彭佳木就曾說過：「我要為祖國和人民奪回對羅布泊的發言權！」

彭加木在1964和1979年，兩度探索羅布泊的外圍地帶，其中1979年的科考，還兼為中日合作拍攝紀錄片《絲綢之路》作準備。

彭加木學農科出身，但卻涉獵了眾多學科。（網上圖片）

兩次科考讓彭加木獲得了大量一手資料，填補了研究羅布泊地區的空白，也糾正了西方探險家的錯誤認識；在此期間，他更根據資料判斷羅布泊一帶有鉀鹽礦床。

鉀鹽是化肥的主要原料，中國的鉀鹽以往九成靠進口，耗資巨大，又受制於人。1995年，中國地質學家在羅布泊附近找到儲量達到1.45億噸的超大型鉀鹽礦，該礦目前已投入生產，為中國解決了化肥原料的難題，而這離不開彭加木等科學家當年打下基礎。

1980年5月9日，彭佳木第三次進入羅布泊考察。他擔任科考隊的隊長，其餘10名隊員包括化學、水文地質、動植物專家，另有後勤、通信人員共11人，並配備3輛能全輪驅動的汽車。

軍方展開救援 彭加木為何仍堅持冒險？

隨着科技和設備進步，現在探險者要深入羅布泊，已比彭加木當年容易得多。（網上圖片）

這次隊伍成功穿越羅布泊400多公里的核心地帶，打破了「死亡之海」無法征服的神話；在千百年來沒有人類足迹之處，彭加木採集了眾多的生物、礦物等樣本。

6月5日，原定考察計劃全部完成，但此際彭加木希望擴大戰果，他說服大家再用大約20多天時間，加插一次羅布泊東線考察。彭加木認為，羅布泊東南部是從來沒有被考察過的地區，應該趁機多做些工作。

就此，科考隊休整後於6月11日離開若羌縣米蘭農場，再上征途。

彭加木留下字條後失蹤，有人發現字條上的日子經過塗改，但這是否有甚麼特別原因，至今沒人說得明白。（網上圖片）

惟他們沒有之前順利，因為天氣等原因，隊伍行程遠遠落後於預期，舊地圖上標着的水井又不見影蹤。6月16日，水和汽油幾近耗盡，隊伍被迫停止前進。

科考隊當時的情況如何，不同人有不同說法，且差異甚大。較主流的一個是隊員們希望拍電報向軍方救援，惟彭加木不願意，他不想國家花錢用直升機給他們送水。但在其他隊員堅持下，彭加木最終妥協。

翌日上午，軍方回電將派直升機送水，要求大家原地等待。未料同日下午，隊員卻發現彭加木離開營地失蹤，留下的只有一張寫着「我往東去找水井」的字條。

離奇傳說不斷 彭加木變「複製人」？

中國科學院新疆分院為了紀念彭加木，1981年11月在他失蹤的地方立了一塊紀念碑。現在很多到羅布泊的探險者都特意到紀念碑祭拜，而大家放下的祭品，是沙漠中最珍貴的水。（網上圖片）

當局接報大為緊張，在6月18日至11月初先後展開4次空前規模的搜救，共計出動飛機29架次，汽車60多輛，搜索範圍4,000多平方公里，相當於4個香港的面積，可惜一無所獲；後來再多次有民間隊伍到該區域搜索，同樣無功而還。

1982年，彭加木被追認為革命烈士。

彭加木是當時很有名望的科學家，加上搜救規模前所未有，事件轟動了剛開始改革開放的中國。伴隨而來的，還有民間對彭加木失蹤種種猜測，說得最多的，是軍方既已同意出動直升機救援，為何彭加木仍冒險獨自往找水，悲劇與他性格執著倔強有關嗎？

彭加木失蹤引來很多傳說，但傳說多經不起推敲。圖為網上流傳彭加木生前最後的照片。（網上圖片）

此後一些傳說更離奇和無稽，例如彭加木是找水時發現了古代高級文明留下的「雙魚玉珮」，被複製出一模一樣的人，所以當局決定隱瞞下來，對外宣稱彭加木消失在了羅布泊.....。後來有香港傳媒又聲稱，彭加木其實是離開了中國，身處美國云云。

40多年過去，彭加木當年發生了甚麼事仍然是謎，事件仍不時被內地傳媒提及；有傳媒形容，彭加木失蹤是新中國最大懸案。

但無論如何，彭加木對新疆和羅布泊科考的貢獻是巨大的，他的愛國和探索精神也應該受敬仰。相比之下，彭加木是否執著和倔強，只是小節。

彭加木判斷羅布泊一帶有鉀鹽礦床，至1995年，地質學家和勘探人員果然在附近找到一個世界級的鉀鹽礦。該礦進入21世紀後投入生產，國家並批準在當地設立了羅布泊鎮，歸若羌縣管理。（網上圖片）

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