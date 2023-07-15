旅遊網紅獨自挑戰新疆天山失聯　領隊曾勸其跟團　家屬證實已罹難

大陸知名旅行部落客姜野，7月1日出發從新疆阜康徒步進入博格達峰環線，接著便與外界失去聯繫， 7月13日其家屬證實，姜野於12日被發現，已確認遇難，讓不少紛絲深感不捨。（編按：姜野的遺體經當地牧民從水裡打撈出來確認身份，）



當地一名擁有18年帶隊經驗的資深戶外領隊表示，姜野在6月25日曾向他詢問有關於博格達環線的資訊，包括如何辦理入山手續，當得知姜野僅有一名年紀較大的搭檔時，曾建議他們跟隨自己的團隊一起走，但遭到對方婉拒。

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領隊回憶，姜野和搭檔在1日進山後，搭檔因為出現高山症，在4、5日時提前撤退，自己和團隊曾於7日看到獨自1人的姜野，但他仍堅持獨自前行，而這也是他們，最後一次看到姜野的身影。

有專業人士介紹，要走完博格達峰環線，快則6天，慢則7天，大部分出事的人，都是因為單獨行動，一般登山團上山都會攜帶衛星電話，保持對外通訊，否則如果有人受傷了，周圍荒無人煙，很難聯繫救援。

姜野是一名職業旅行者，在六年間獨自騎行5萬多公里，走過橫跨三大洲共計三十多個國家，被稱為「天生流浪家」，他常常用影片的形式，將旅行見聞和當地風俗民情記錄下來，在網路平台上擁有43.5萬粉絲，還曾自製30集旅遊紀錄片，出版一本24萬字的遊記。

姜野上傳的影片，最後一部停留在7月1日，底下已經有不少粉絲留言悼念，有姜野的朋友透露，在接獲這則噩耗後，許多戶外圈的好友，都已經啟程趕往新疆。

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