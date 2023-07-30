與男友吵架後胸痛難耐？　醫生：乳房是情緒器官，此類人群應注意

近日，來自浙江的24歲女生小周，因連日胸痛到醫院求診，在醫生多番詢問下，她才記起胸痛前曾與男朋友吵架。

醫生介紹，乳房是一個情緒器官；乳腺結節作為女性常見疾病，近年來出現年輕化趨勢，當中與年輕人的生活方式和精神壓力密切相關。



小周因連日胸痛到浙江省中醫院乳腺病診療中心求診，「痛起來一抽一抽的」。中心副主任顧錫冬介紹，急性起病的雙側乳房疼痛，往往都能找到特定誘因，於是引導小周回憶胸痛前曾發生甚麼事。

小周介紹，胸痛前3日，她發現男朋友在家一直拿手機玩遊戲，沒有煮飯，雙方因此爭吵，互不退讓。一番激烈爭吵後，小周胃口全無，當晚也沒有吃飯。吵架後，小周開始胸痛了，她本來以為翌日睡醒就會變好，結果一直沒有緩解。「今天都第三天了還在疼，我實在受不了了，就想着來醫院看看」。

顧錫冬介紹，乳房是一個情緒器官。在中醫角度，乳頭屬肝，乳房屬胃，肝鬱氣滯的人，往往就會引起乳房的疼痛，「所以很多人常常說，氣得『肝疼』，實際上是氣得『胸疼』」。

他安慰小周，年輕人遇到感情問題，吵架在所難免，但千萬不能把氣一直鬱在心內，「這次乳房痛起來其實就是在提醒你，自己的身體是第一位的。如果心結一直解不開，很有可能就會變成『結節』」。

不少女性近年因乳腺結節到醫院求診。（微博＠錢江晚報）

壓力影響乳腺健康

乳腺結節作為女性常見疾病，近年來出現年輕化趨勢，當中與年輕人的生活方式和精神壓力密切相關。

顧錫冬介紹，每年12月份的考研季是年輕女生就診的高峰期，不少人通宵達旦地複習備考，加上學習壓力巨力，很多女生會出現乳房疼痛，有人甚至摸到乳房內有腫塊，但檢查結果均為乳腺增生結節，「最重要的就是生活上要規律，情緒上要放鬆，可能就不藥而癒了」。

中心主任謝小紅介紹，乳腺結節的發病原因比較複雜，主要與機體自身內分泌調節紊亂，導致雌激素反常增高，刺激乳腺異常增生有關。

除了心理壓力大，精神長期壓抑、焦慮的人群易引起乳腺增生，長期服用含雌激素保健品，月經初潮早、絕經晚，生育年齡太大，沒有哺乳經歷，多次人工流產，更年期等都會增加患乳腺結節的風險。

不良的飲食和生活習慣，譬如食用高油高糖高脂食品、酗酒、長期熬夜、不運動等也會增加患乳腺結節的風險。此外，乳腺疾病具有一定的遺傳性，若家族成員曾患有乳腺腫瘤，本人患上乳腺疾病的機率也會增高。

浙江省中醫院。（微博＠浙江省中醫院_浙中醫大附屬一院）

乳腺結節會癌變嗎？

謝小紅介紹，身體檢查中發現的乳腺結節約80%為良性病變，患者只需定期檢查即可，必要時接受規範治療，醫生通常會根據結節的表現和臨床影像檢查分類作出指導建議。至於乳腺結節是否需要手術切除，需要交由乳腺病專科醫生評估，但手術切除並不代表一勞永逸。

顧錫冬介紹，術後的一個月到三個月內，根據病理結果、患者體質等綜合判斷，通過中藥口服、中醫外治等手段干預，把體質調理到一個比較平和的狀態，可以降低結節復發的概率。此外，確實有部分結節通過中醫、中藥的方法會縮小甚至消散。