屋企樓下網咖裝10餘空調外機24小時不停運轉　業主苦呻：又熱又吵

新加坡國父李光耀曾表示冷氣機是「人類史上最偉大的發明」。夏日高溫，廣西南寧卻有業主因空調「熱」到崩潰。原來，該業主屋企樓下的網咖在狹窄空間內裝了10餘台空調外機，24小時不停運轉，令住戶家中「凳子都是燙的」。

目前，經過多方協商，事件達成初步解決方案，物管公司將協調商家，盡快將空調移走或加裝隔熱降噪設施，盡量降低對住戶的影響。



據內媒《南國早報》報道，廣西南寧的賀女士一家表示，她家住在3樓，1樓和2樓是商鋪。從四、五月份開始，家人突然感覺屋企比前兩年更熱了。起初，家人以為是天氣原因，後來晚上也被外面空調外機的轟鳴聲吵得無法入睡。

經過多方尋找，賀女士一家發現，住宅下方的墻壁和平台等處被樓下的網咖安裝了10餘台空調外機。在廚房、陽台下僅5平方米的空間中就裝了7台，其中4台還是中央空調雙排風的大功率外機，導致賀女士家「白天熱浪襲人，晚上噪聲擾民。」

賀女士表示，家裏每天下午四五時最熱，室溫高達50℃，「凳子都是燙的，坐都坐不下去。」7月28日下午，記者實地探訪，賀女士家中廚房的溫度達到40.2℃。

6月6日，賀女士通過南寧市12345政務服務便民熱線反映了此事。南寧市公安局表示已通報小區物業管理，要求盡快整改，情況好轉。不久後，問題再次出現。

7月16日，賀女士一家再次投訴。7月29日上午，南寧市公安局蟠龍派出所、廣西金瑞物業服務有限公司及網咖多方協商，最終達成初步解決方案：由物管公司協調商家盡快請專業人員對空調進行檢修，排查是否存在故障、老化問題，再根據實際情況，把空調移走或加裝隔熱降噪設施，盡量降低對業主的影響。