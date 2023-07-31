買貓供17歲兒子虐待　父母縱容殘忍行為遭起底　就職銀行被鬧爆

近日，一隻被活剝一般頭皮露出頭骨、眼珠爆裂、下頜骨粉碎的小貓圖片引發網民憤怒。網傳，這一殘忍行為出自成都一名17歲男孩，而其在銀行工作的母親不僅不阻止兒子虐貓成癮的暴力行徑，還通過領養、購買等各種手段，縱容兒子虐貓發洩。

由於男孩還是未成年人，動物保護者與愛貓人士將怒火蔓延至其父母，並最終燒到2人就職的交通銀行與農業銀行，2家銀行微博評論區被網民攻陷，相關話題一度登上微博熱榜。

對此，交通銀行四川省分行回應稱已關注到相關問題，正在調查。



據《鳳凰科技》報道，7月22日，成都一社區居民在小區發現一隻受傷緬因貓，將其送醫救治，因傷勢過重，小貓當場身亡，寵物醫院的醫生透露，該貓全身多處骨折，身上多處小孔，懷疑小貓的傷可能是有人故意為之。

有知情人士透露，某銀行高管此前曾和17歲的兒子一起多次帶這隻緬因貓去寵物醫院，疑似為貓主人。

緬因貓的悲慘經歷引起一位送養人花姐的注意，花姐曾與這家人簽訂送養協議，將小貓「板栗」交由這家人領養。當花姐詢問劉女士並堅持要回貓時，劉女士與兒子卻閃爍其詞，最後承認「板栗」已死亡火花，並拿出一隻頭皮被活剝掉一半的2個月小貓。

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男孩母親劉女士在與送養人溝通時承認兒子的虐貓行為，並稱男孩有焦慮抑鬱症已在治療，且平日給孩子的零花錢都會被拿去買貓回來虐待致死，她也不知道該怎麼辦。其母曾放言，「所有的報應全部放到我身上沒問題，可以把我砍死！」

銀行高管父母縱容兒子虐貓遭愛貓人士起底

虐貓事件最初由網絡作家「鴨聖婆」在微博曝光，此前她曾在微博譴責網紅「傑克辣條」的虐貓行為而被虐貓組織網暴，7月26日，她收到爆料後，在微博公開該事件。

隨著事件曝光，網民扒出更多相關消息，該17歲男生此前疑似在「快手」直播虐貓，聲稱「不要罵了，下次還敢」「平均一個月殺死1-2隻貓或狗娛樂」。

網民的怒火也蔓延至男孩的父母，並起底其父母為交通銀行和農業銀行高管。2家銀行微博評論區亦被愛貓人士攻陷，數千條評論指責稱，交通銀行四川分行金融同業部總經理及農業銀行高管夫婦二人縱容17歲兒子虐殺動物，專門領養貓供其子虐待。

今日（31日）交通銀行回應事件表示，已關注到相關問題，正在調查。

網民睇法：

強烈建議虐待動物入刑，藐視生命的畜生



支持立法，正確引導青少年，不要讓他們成為社會毒瘤



變態一家人，外表光鮮亮麗，內心醜惡無比



太可怕了，咱們國家啥時候能給小動物們立法



未來的殺人犯，小區裡的人一定要盯著這家子變態，囑咐孩子這家人遠點。學校裡的同學也是，遠離惡魔



一家子魔鬼，還專門領養貓咪，全部都是魔鬼

