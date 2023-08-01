20歲男子離奇失蹤半月　曾給父發訊息稱｢被仙人選中，30年後回來｣

雲南一名20歲男生半個月前失蹤，家人懸賞10萬元人民幣尋人，惟至今仍下落未明。據了解，男生失蹤前曾給父親發訊息稱，「我被仙人選中了，我要去一個凡人都去不了的世界。」



據《極目新聞》報道，今年20歲的男生王蔚在雲南昆明一間酒店做前台收銀工作。7月17日凌晨2時許，王蔚的父親王先生突然收到兒子發來的詭異訊息，稱「爸，我今天被仙人選中了，仙人帶我去看了仙人的世界，那裏的樹比30層樓那麼高，有好多沒見過的動物，太神奇了，而且仙人的世界過去一天，地球才過去5小時。」

訊息續稱，「仙人說我資質極好，不該在凡人世界浪費，仙人說給我30年時間，我可以回來，我太嚮往仙人的世界了，從小就嚮往。如果30年後，我沒有回來，那就證明我死在仙人的世界了，再見了，勿尋勿念！」

王先生發現異常後，發現已無法與兒子取得聯繫，聯繫兒子工作的酒店後發現也未有按時上班，遂報警求助，並帶同老家的幾十位親朋戚友前往昆明尋人。

警方通過翻看閉路電視發現，王蔚於7月16日晚10時，獨自一人走出住宿大樓，在路邊騎了一輛共享單車，後又在幾公里外搭乘了一輛的士到達滇池海埂大壩附近，沿着海埂大壩一側走廊，進入一片小樹林便消失不見。

警方救援隊搜尋了小樹林周邊的水域，還動用聲納等設備進行了水下探測，經過近十天的搜尋并未找到王蔚。而酒店工作人員表示，王蔚失蹤之前并沒有表現出任何異常，同事之間也沒有矛盾。目前，王先生仍未有放棄尋找兒子，並願懸賞10萬元人民幣尋找兒子。

對於王蔚的失蹤，官方目前仍未作出回應。不過，有網民就猜測，或是遭遇詐騙被騙至緬北；亦有網民猜測是因為吃了毒蘑菇產生幻覺，因此夢想自己飛升成仙並看到奇怪的場景。